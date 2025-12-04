Lucia ad Affari Tuoi riceve una proposta da 39mila euro, Herbert Ballerina le urla: “Prendili!”, com’è finita

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, 4 dicembre, la puntata di Affari Tuoi ha visto protagonista Lucia, concorrente proveniente da L’Aquila, in Abruzzo. Ingegnere di professione, ha giocato insieme alla mamma Costanza, insegnante di matematica e scienze, sedendosi di fronte al conduttore Stefano De Martino dopo aver scelto il pacco numero 7.

La prima parte della partita di Lucia si è svolta in un’atmosfera quasi da record: la concorrente abruzzese è riuscita a eliminare uno dopo l’altro i pacchi blu contenenti le cifre minori, senza però trovare quello collegato all’ingresso di Gennarino che le avrebbe permesso di vincere il bonus da 7mila euro in palio.

Il primo momento clou è arrivato con la proposta del dottore: un’offerta da 39mila euro. Herbert Ballerina, colpito dalla generosità della somma, ha urlato a Lucia: “Prendili!”, suggerendole di chiudere subito la partita. Ma la concorrente ha deciso di rifiutare: “Sono tantissimi soldi, ma con un tabellone così voglio andare fino in fondo”.

La fortuna gira le spalle a Lucia: i pacchi maggiori eliminati in sequenza

La fortuna, però, ha iniziato a girare contro di lei: il primo pacco rosso eliminato conteneva 75mila euro, seguito da un tiro che ha portato via il pacco da 20mila euro. L’Umbria ha infranto il sogno di vincere i 300mila euro e subito dopo la Puglia ha eliminato i 200mila euro. Bastano due tiri per ribaltare completamente la partita di Lucia, che appare visibilmente frastornata. La nuova offerta del dottore crolla drasticamente fino a 10mila euro, cosa che spinge Herbert a rincarare la dose: “Ti avevo detto di prendere i 39mila!”. Nonostante ciò, Lucia rifiuta ancora e purtroppo il terzo pacco elimina i 100mila euro. I tre premi più alti sono ormai scomparsi e il premio maggiore rimasto sul tabellone è quello da 30mila euro.

Lucia e Costanza non avrebbero vinto nemmeno alla Regione Fortunata

Poco prima della conclusione, Lucia accetta la proposta del dottore di cambiare pacco: lascia il numero 7 e prende il pacco 2, precisando: “Non c’è una motivazione precisa, avevo sentito quel numero”. All’interno del pacco lasciato c’erano 10mila euro. La concorrente decide poi di aprire il pacco numero 13, spiegando: “È il numero di Santa Lucia, affidiamoci ai santi”, ma il pacco conteneva i 30mila euro, il premio più alto rimasto. Per Lucia resta quindi solo il pacco con 15mila euro.

Il dottore propone di accedere alla Regione Fortunata, ma Lucia rifiuta, sperando di vincere almeno i 15mila euro. Viene quindi giocata una prova sulle regioni: la concorrente sceglie Puglia e Abruzzo, ma la busta vincente conteneva la Basilicata. Nemmeno in quel caso Lucia avrebbe vinto. Infine, il dottore offre di chiudere la partita con 5mila euro, proposta che Lucia rifiuta: “Speravo in una cifra più alta perché vorrei andare a vivere da sola e liberare mia madre. Pensavo sarebbe andata in maniera diversa ma a questo punto preferisco arrivare fino alla fine”. La scelta si rivela vincente: il pacco finale conteneva i 15mila euro, che Lucia porta a casa.