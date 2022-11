Lucarelli risponde a Smith: “Parla male di colleghi e concorrenti a gara aperta, che eleganza” Botta e risposta a distanza tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, che risponde alle parole su lei e il compagno Biagiarelli rilasciate dalla collega di giuria a Ballando con le Stelle in un’intervista contestandola apertamente: “Una vera signora”.

Quella tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli è la nuova linea di scontro di Ballando con le Stelle. Tra le due giudici c'è ormai una rigidità reciproca che nelle ultime settimane è montata ulteriormente, fino a giungere alle dichiarazioni che Smith ha rilasciato a Tv Sorrisi e Canzoni, di fatto contestando alla collega di giuria la titolarità per mettere in discussione i suoi giudizi tecnici, nonché discutendo delle prestazioni in pista del compagno, Lorenzo Biagiarelli, eliminato pochi giorni fa dal programma:

"No, io non ho visto la sua anima. Ha fatto bene coreografie anche difficili, ma come un "compitino". E una volta sono "sbottata". Mi fa arrabbiare quando si parla di lui solo perché è il fidanzato di Selvaggia. E mi fa sorridere quando Selvaggia entra nel merito dei miei giudizi tecnici…È un po' come se io correggessi a lei la grammatica italiana…Non mi permetterei mai, perché non ho studiato la lingua a scuola".

Selvaggia Lucarelli risponde a Carolyn Smith

La risposta di Lucarelli non si è fatta attendere ed è arrivata nelle scorse ore tramite social network, con la giudice che ha risposto in modo diretto a quanto detto da Carolyn Smith, contestando le sue parole coì: “Quanta eleganza nello sparlare di colleghi e concorrenti a gara aperta, davvero. Una vera signora”.

Proprio in relazione al rapporto con Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith aveva aggiunto: "Devo ammettere che ogni tanto durante le pause pubblicitarie devo meditare. Inspiro a fondo, trattengo e poi butto fuori l’aria per eliminare la negatività, perché non voglio litigare”.

Il modello Ballando che funziona

Una faida, quella tra le due, che sarà di certo argomento centrale delle prossime puntate, per un'edizione di Ballando con le Stelle che, mai come quest'anno, sta raccogliendo molti frutti dagli sviluppi di trame interne di questo tipo. Un modello televisivo collaudato che ha naturalmente bisogno di interpreti e che in questa edizione ha trovato enorme manforte dal traino che la stessa Rai1 ha dato al programma attraverso approfondimenti quotidiani nei vari contenitori della rete.