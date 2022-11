Edoardo Tavassi parla di Soleil avanti Luca Onestini che risponde: “Provaci, ha avuto di peggio” Edoardo Tavassi non nasconde il suo interesse per Soleil Sorge, al GF VIP avanti Luca Onestini ha raccontato che quando la vede “si impietrisce”. L’ex dell’italo americana ha scherzato: “Provaci, è stata con gente peggio di te”.

Edoardo Tavassi al Grande Fratello VIP ribadisce il suo interesse per Soleil Sorge. La new entry del reality, entrato in Casa soltanto pochi giorni fa, è già diventato l'anima del gruppo. Ieri sera mentre chiacchierava con alcuni inquilini ha fatto una lista delle donne dello spettacolo che gli piacciono. Al primo posto pare esserci Soleil Sorge: già ai tempi dell'Isola dei Famosi confessò di provare attrazione per lei, stavolta avanti a Luca Onestini, l'ex dell'italo americana, ha ribadito "Esteticamente mi fa morire".

Le parole di Edoardo Tavassi su Soleil Sorge

Edoardo Tavassi ieri sera ha confessato ai suoi inquilini di provare interesse per Soleil Sorge. Avanti Luca Onestini, Attilio Romita, Luciano Punzo e Alberto De Pisis ha parlato dell'italo americana, che a detta sua rientra tra le ragazze che piacciono a lui.

Esteticamente mi fa morì, Soleil a me mi fa impietrire. Mi piace un botto. Il viso, fisicamente, ha tutte caratteristiche che messe insieme fanno quella che piace a me.

La confessione è arrivata quando avanti c'era anche Luca Onestini, ex fidanzato della Sorge che scelse a Uomini e Donne: con lei la storia finì proprio quando entrò a far parte del GF Vip 2, lei lo lasciò con una lettera prima di fidanzarsi con Marco Cartasegna. Dopo la descrizione dell'interesse per Soleil dell'ex naufrago, l'ex tronista ha commentato, "Ti devi buttare", poi ha replicato al suo inquilino in maniera inaspettata: "È stata con gente peggio di te".

La battuta di Luca Onestini sull'interesse di Tavassi per Soleil

Quando Edoardo Tavassi ha concluso il suo discorso su Soleil Sorge, Luca Onestini ha replicato: "È stata pure con gente peggio di te". In quel momento è intervenuto Edoardo Donnamaria, "Ma in che senso?", poi visto l'atteggiamento scherzoso di Tavassi, ha concluso: "Chi è? Presentamelo".