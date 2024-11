video suggerito

Lucarelli definisce Vittoria Schisano “la più antipatica di Ballando”, la replica dell’ex concorrente Ospite del podcast di Alessandro Cattelan, Selvaggia Lucarelli aveva definito Vittoria Schisano come “la concorrente più antipatica di Ballando con le Stelle”. L’attrice ha deciso di replicare alla giudice del programma con un post su X. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Vittoria Schisano ha risposto a Selvaggia Lucarelli. Ospite del podcast di Alessandro Cattelan, la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle aveva definito l'attrice come "concorrente più antipatica" di tutte le edizioni del programma di Rai 1. La diretta interessata ha voluto rispondere alle affermazioni.

La risposta di Vittoria Schisano

Con un post pubblicato su X, Schisano ha replicato alle parole di Lucarelli sul suo conto, scrivendo: "Da qualche parte ho letto che ognuno di noi ha racchiuso il proprio destino nel nome che porta. Il tuo è “Selvaggia” il mio “Vittoria”! Ps: l’antipatia è del tutto reciproca". L'attrice ha partecipato al programma nel 2020, nel corso della quindicesima edizione, in coppia con il ballerino Marco De Angelis. All'epoca Selvaggia Lucarelli era appunto già in giuria, insieme a Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith. L'edizione era stata vinta alla fine da Gilles Rocca in coppia con Lucrezia Lando.

Cosa ha detto Lucarelli su Vittoria Schisano

Nel corso del podcast di Alessandro Cattelan, parlando di Ballando con le, Lucarelli aveva descritto Vittoria Schisano come una "concorrente veramente antipatica", più di tutti quelli incontrati durante le altre edizioni del programma. "Sapeva che arrivava lì e voleva proprio litigare. Quindi io dalla prima all’ultima puntata le ho sempre dato 6, a volte 7, ‘brava, hai ballato bene…’. Quando do i sei o i cinque sto cercando di far sparire il concorrente, quella è la tattica, quando mi stanno proprio antipatici per qualsiasi ragione Lo zero e l’uno portano attenzione e la gente da casa lo vorrà invece difendere", ha spiegato al conduttore.