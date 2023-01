Luca Jurman: “Ad Amici cantano in playback, a insospettirmi l’esibizione di Federica e avevo ragione” In un video pubblicato su TikTok, Luca Jurman ha spiegato di avere notato qualcosa di strano mentre la cantante di Amici, Federica Andreani, si esibiva.

A cura di Daniela Seclì

Luca Jurman, musicista, produttore, vocal coach ed ex professore della scuola di Amici, ha notato un dettaglio interessante mentre assisteva a una puntata del talent condotto da Maria De Filippi. In particolare, durante l'esibizione di Federica Andreani.

I talenti di Amici cantano in playback?

In un video pubblicato sul suo canale TikTok, Luca Jurman ha avanzato un dubbio: "Ma i cantanti di Amici, cantano in playback?". Quindi, ha spiegato di avere notato una stranezza, mentre Federica eseguiva il brano intitolato 26 modi:

L'11 gennaio ero in live su Twitch e stavo commentando la puntata di Amici dell'8 gennaio. C'era la gara per partecipare al serale, durante l'esibizione di Federica, mi sono insospettito, per mia sensibilità ed esperienza di ascolto.

Mentre assisteva all'esibizione di Federica, infatti, ha commentato: "Ho un sospetto che non voglio dire, ho un brutto sospetto, un bruttissimo sospetto. Nelle parti alte ho sentito non solo l'auto-tune, ma è come se…è brutto dirlo, ma è come se fosse in playback".

Leggi anche Amici 22, Isobel e Angelina si esibiranno al concerto di Elisa

Le conclusioni di Luca Jurman

Luca Jurman, allora, ha svelato di avere avuto la conferma che Federica, in quel momento, non stesse cantando dal vivo: "Sentivo la voce troppo compatta e precisa, come masterizzata, così ho pensato subito che cantasse in playback e purtroppo avevo ragione. Infatti, dopo la live, mi è arrivata la notifica su Twitch, che diceva che avevo ascoltato un brano distribuito poi dal 10, ovvero il giorno prima ed era il file del disco già in commercio". Quindi ha concluso: