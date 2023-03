“Luca e Nikita Pelizon si riavvicinano al GF Vip”, Onestini guarda la clip terrorizzato Nel corso della puntata del GF Vip di giovedì 16 marzo, il Grande Fratello ha trasmesso una clip sul presunto riavvicinamento in corso tra Luca Onestini e Niklita Pelizon. Ma il concorrente ha guardato il video con un’espressione a metà tra la sorpresa e il terrore.

A cura di Stefania Rocco

Nikita Pelizon e Luca Onestini si sono riavvicinati: è questo quanto è passato attraverso la clip trasmessa al Grande Fratello nella puntata di giovedì 16 marzo. Tra gli argomenti previsti in scaletta anche un filmato che ha mostrato un momento goliardico tra Nikita e Onestini, che da mesi ormai hanno smesso di parlarsi sebbene la concorrente non abbia mai nascosto di essere profondamente attratta dal coinquilino. Ma dopo settimane di silenzio intervallate solo da qualche lite, Luca Nikita sono tornati a giocare insieme. È accaduto in occasione del compleanno di Antonella Fiordelisi. Il gruppo di Vip ha festeggiato in piscina e, per qualche minuto, Luca e Nikita hanno giocato a schizzarsi.

Nikita Pelizon vicina a Luca: “È stato un bel momento”

La clip che il Gf ha trasmesso in prima serata per raccontare quel momento ha visto Nikita commentare con un sorriso l’inaspettata interazione con Luca. “È stato un bel momento”, ha ammesso la concorrente. Luca, invece, sembrava guardare la clip con un’espressione divisa a metà tra la sorpresa e il terrore. Uno stato d’animo segnalato anche dal conduttore Alfonso Signorini. “Leggo il terrore negli occhi di Onestini”, lo ha apostrofato il padrone di casa che non aveva potuto fare a meno di notare quanto apparisse spaventato. “Non è terrore”, ha risposto lui sorridendo, “Al compleanno di Antonella siamo stati tutti insieme.Alberto e io stavamo ascoltando la musica e ballando. Siamo rimasti lì mentre c’erano anche Antonella e Nikita e ci siamo schizzati. Stiamo convivendo. Il programma sta per finire. So che ci sono delle cose che non mi piacciono ma la vita è un’altra cosa”.

Nikita: “Amica di Luca? Se mi passa l’attrazione”

Alfonso ha chiesto a Nikita se ritiene possibile un’amicizia con Luca Onestini fuori dalla Casa. La concorrente, però, è apparsa titubante. Peserebbe ancora eccessivamente l’attrazione che sente nei confronti del coinquilino: “Non so che cosa rispondere. Sono razionale quando si tratta di lui. Mi fa piacere che ci parliamo, diciamo così. Non siamo ancora amici. Se mi passa l’attrazione nei suoi confronti, mi piacerebbe essere sua amica. Se dimentico i momenti belli e quelli brutti. Perché conosco sia il lato bello che il lato brutto, e quello bello è molto bello”.