Loretta Goggi: “Una donna di mezza età non può andare in Tv così com’è e senza ritocchi” Loretta Goggi si concede uno spazio per sé durante Benedetta Primavera, con un monologo che fotografa la condizione di una donna di spettacolo di mezza età e il rapporto con l’estetica: “Il problema è ancora femminile, o ti prendono di mira solo se sei famosa?”

A cura di Andrea Parrella

Se la quotidianità della società contemporanea si può sintetizzare in una continua messa in discussione di standard culturali e pregiudizi, un tabù sembra resistere più degli altri ed ha a che fare con la cura del proprio aspetto e la chirurgia estetica. Non tanto perché non se ne possa parlare, come qualche anno fa, quanto perché pare non se ne possa fare a meno, soprattutto per alcune categorie, come quella di chi appartiene al mondo dello spettacolo.

Di questo, e di quanto la cosa riguardi in particolare le donne, ha parlato Loretta Goggi con un monologo andato in onda nel corso della seconda puntata di Benedetta Primavera, il suo show del venerdì in prima serata su Rai1. La conduttrice si è presa un momento per sé, intervallo tra i vari numeri della serata, per parlare al pubblico con toni confidenziali, togliendo le scarpe e sedendosi sui gradini del palco:

Oggi in Italia una donna di mezza età che fa il varietà in Tv non può permettersi di presentarsi così com'è, per l'età che ha. Per questo il mondo dello spettacolo è diventato il mondo dei ritocchini, che non è quello delle punturine, quelle le fanno un po' tutti, ma diverse e proprie protesi […] La definizione di falso e di finto relativa al mondo dello spettacolo non possa essere più calzante di questa.

Quindi Goggi ha proseguito proprio parlando del modo in cui una donna è chiamata a parlare del proprio rapporto con la chirurgia estetica e, eventualmente, a rapportarsi con i conseguenti commenti: "Se per caso in un'intervista dici di non esserti rifatta, ma in Tv sembri più giovane grazie a un artifizio tecnologico che attenua le rughe, i social non si fermano: "Ti avevo detto che non poteva essere cos'ì, io l'ho vista in strada e sembra una carta geografica". E quindi tutti urlano "largo ai giovani!", che sono però senza nome. Io so che i conduttori e cantanti più famosi al momento, sono tutti sessantenni". Goggi quindi si è chiesta: "Il problema è ancora femminile, o ti prendono di mira solo se sei famosa?". Goggi ha quindi concluso così, non nascondendo un velo di commozione, il suo intervento:

Leggi anche Loretta Goggi e il marito Gianni Brezza, un amore intenso durato 32 anni e figlio della televisione

Io mi batto per la parità di genere davvero da sempre e nel mio lavoro un pezzo di strada l’ho spianata, anzi asfaltata […] A queste giovani che non sappiamo ancora chi siano, dico di provare a cambiare le cose, spostare l'attenzione da un corpo imperfetto, dalle rughe, dall'età, il colore dei capelli, come ci si veste, incentrandola magari su un corpo sovrappeso che mi ha fatto ballare quando non sapevo ballare, che mi ha portato su tutti i palchi d'Italia e mi ha portata a Sanremo. Allora io mi guardo allo specchio e mi dico: "Cara Loretta, va bene così, stai bene così".

Lo show di Loretta Goggi

La seconda puntata di Benedetta Primavera, intanto, ha visto un cambio di registro netto rispetto all'appuntamento del debutto, restituendo Goggi a modalità e toni più vicini al suo stile. Oltre all'intramontabile Maledetta Primavera in apertura(aveva promesso che non l'avrebbe cantata) l'intera puntata è stata segnata da una maggiore leggerezza, autenticità e continuità con lo stile della protagonista di questo show celebrativo. Un cambio di rotta che, tuttavia, non ha portato a un'inversione di rotta in termini di ascolti, ancora leggermente bassi se rapportati alle aspettative. Sarà interessante capire quali effetti produrrà il confronto della prossima settimana con l'arrivo di Felicissima Sera di Pio e Amedeo, in onda su Canale 5 nella stessa sera.