Lorenzo Amoruso si allontana da Manila, Stefania Orlando: “In cerca di attenzioni come Alex Belli”

A cura di Giulia Turco

Lorenzo Amoruso preso di mira da Stefania Orlando. All'ex gieffina non è passato indifferente il gesto inaspettato di Amoruso che sui social ha comunicato la sua decisione di prendere le distanze dalla sua amata Manila Nazzaro. Secondo Orlando non ci sono dubbi: nulla di vero nella crisi ostentata su Instagram, ma soltanto la volontà di mettersi sotto i riflettori e di creare una dinamica attorno all'ex Miss Italia dentro la casa.

La reazione di Stefania Orlando al post di Amoruso

D'altronde, chi meglio di Stefania Orlando conosce i meccanismi del reality. All'ex concorrente piace giocare sul fatto di essere una veterana di Cinecittà e sui social non perde mai l'occasione di fare un commento su quanto accade nel programma di Signorini. Questa volta se l'è presa con l'ex calciatore, reo di aver improvvisamente rubato le scene sui social per dare ai suoi follower un annuncio presumibilmente fasullo. "Cosa non ci si inventa pur di avere addosso un occhio di bue o per cercare di creare interesse nel pubblico e un po’ di empatia per la tua donna!!”, ha commentato severa Stefania Orlando. “Alex Bello insegna!”. Poi, in un video, scimmiotta le parole di Amoruso. La sua opinione sul caso è più che chiara.

L’annuncio di Lorenzo Amoruso

Il messaggio dell’ex calciatore ha stupito un po’ tutti ed è parso tanto assurdo da non sembrare vero. “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente mi sono sbagliato, mi prendo il mio tempo per riflettere”, ha scritto a proposito della compagna. Ma a quali soprusi si riferisce? Resta da capire da che tipo da che tipo di atteggiamenti il cinquantenne sarebbe rimasto deluso. Quel che è certo è che presto Signorini informerà Manila dell'accaduto, per darle modo di replicare. Un copione già visto e rivisto.