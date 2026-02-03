Programmi tv
Lorena ad Affari Tuoi si arrabbia col fidanzato: “Aiutami a scegliere”, e perde il pacco da 100mila euro

É Lorena la pacchista protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda il 3 febbraio. La concorrente chiede con insistenza al fidanzato Mario di aiutarla a capire se accettare l’offerta del dottore ma la decisione di rivela sbagliata perché il suo pacco conteneva 100 mila euro.
A cura di Stefania Rocco
Nella puntata di Affari Tuoi del 3 febbraio a giocare per la Campania è Lorena che prende il pacco numero 10. Lavora come consulente aziendale e gioca in coppia con il fidanzato Mario che la mattina lavora come fisioterapista e la sera come pr.

Nei primi tiri sono usciti diversi pacchi rossi, ma senza importi particolarmente alti. Subito dopo è entrata in studio Martina Miliddi con il celebre pacco ballerina: durante la performance una scarpa si è rotta, ma l’ex concorrente di Amici ha continuato a ballare con grande professionalità, tanto da strappare un complimento al conduttore Stefano De Martino.

Le offerte del Dottore e il rifiuto di Lorena

La prima offerta del Dottore è stata di 35mila euro ma Lorena l’ha rifiutata senza troppe esitazioni. La situazione si è complicata quando, uno dopo l’altro, sono stati eliminati i pacchi da 200mila e 300mila euro. Il dottore è quindi tornato alla carica con una nuova offerta da 20mila euro ma anche questa è stata rifiutata. A metà della partita sul tabellone sono rimasti solo due pacchi blu: quello da 100mila euro e il misterioso pacco nero. Pr fortuna, i tiri successivi hanno riportato un po’ di equilibrio: eliminati due pacchi blu, la situazione è tornata in parità con due pacchi rossi e due pacchi blu ancora in gioco.

Lorena ha accettato il cambio ma ha perso comunque i 100mila euro

Aperto il pacco nero, che conteneva solo 5 euro, Lorena si è affrettata a fare le ultime scelte mentre sul tabellone rimanevano un pacco blu da 10 euro, un altro pacco blu da 100 euro e un pacco rosso da 100mila euro. Il Dottore ha proposto allora un cambio: Lorena ha accettato e ha scambiato il suo pacco numero 10 con il numero 19. A quel punto ha aperto il pacco che aveva tenuto fino a pochi istanti prima e ha scoperto felice che conteneva appena 100 euro.

In gioco sono rimasti quindi solo il pacco da 10 euro e quello da 100mila euro. Il Dottore ha fatto la sua mossa finale: un assegno da 33.000 euro per abbandonare il gioco. Lorena, visibilmente agitata, si è rivolta ripetutamente al fidanzato Mario chiedendogli aiuto per decidere: “Aiutami a scegliere, dimmi tu cosa fare”. Mario però non è riuscito a darle una risposta netta e la compagna si è infastidita: “Grazie, ho portato la compagnia giusta…”.

Alla fine, dopo attimi di indecisione, Lorena ha accettato l’offerta da 33.000 euro. Ma ha scoperto di avere fatto male perché quando è stato aperto il pacco numero 19 (quello con cui aveva concluso la partita) è apparsa la cifra che avrebbe vinto se non avesse accettato l’offerta: proprio i 100mila euro.

