Lorella Cuccarini sarà ad Amici il prossimo anno? La coach rivela cosa accadrà Lorella Cuccarini pronta a tornare ad Amici nelle vesti di coach anche il prossimo anno. Lo rivela la showgirl: “Se Maria De Filippi mi vuole, sono pronta”.

A cura di Stefania Rocco

Lorella Cuccarini potrebbe tornare ad Amici anche il prossimo anno. Lo svela la coach dell’attuale edizione del talent show rispondendo a una domanda dei fan su Instagram. Già protagonista del talent show lo scorso anno, in occasione dell’ultima edizione Lorella ha cambiato settore – passando dalla danza al canto – ma non il ruolo. La conduttrice Maria De Filippi l’ha voluta al suo fianco per la prima volta due anni fa e ha deciso di ripetere l’esperienza quest’anno, ma non ha ancora sciolto la riserva rispetto all’anno prossimo. “Se Maria mi vuole, sono pronta”, ha risposto Lorella ai fan che le chiedevano se tornerà ad Amici con l’avvento del nuovo anno scolastico.

Lorella Cuccarini coach di canto ad Amici

Passata dalla danza al canto – showgirl con anni di esperienza alle spalle, Lorella ha dimostrato di essere capace di giudicare entrambe le discipline oltre che una grande conoscitrice della televisione – la Cuccarini è riuscita a far arrivare due dei suoi allievi alla finale di Amici 2021: Alex e Sissi. Entrambi considerati particolarmente talentuosi e carismatici, non sono riusciti ad agguantare la vittoria – andata a Luigi Strangis, allievo di Rudy Zerbi – ma hanno ottenuto entrambi un contratto discografico. A Sissi, inoltre, è andato il premio del valore di 50 mila euro assegnato dalla giuria tecnica composta dai giornalisti.

I primi abbracci con Alex e Sissi

Solo poche ore fa, sempre via Instagram, Lorella ha postato la foto del primo abbraccio con Alex e Sissi, i suoi due allievi arrivati in finale. Fino a quel momento nessun contatto fisico era stato possibile nel rispetto delle rigide norme anti Covid rispettate dalla produzione dello show per garantire la sicurezza degli allievi in gara. “Che sapore hanno questi abbracci”, ha scritto Lorella nella didascalia della foto con degli abbracci con Alex e Sissi caricata su Instagram, “Sono stata tanti mesi senza potermi avvicinare e senza potervi toccare. C’era sempre un plexiglas a dividerci o un metro di distanza che non potevamo superare. Che fatica! Finalmente ce l’abbiamo fatta! In questi abbracci c’è tutto l’affetto e la stima che provo per voi! Vi voglio bene davvero e per voi ci sarò sempre”.