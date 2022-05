Lo spoiler di Maria De Filippi sulla finale di Amici, ad Alessandra Amoroso: “Non lo avevi detto?” Alessandra Amoroso sarà l’ospite della finale di Amici 2022. A svelarlo è stata la conduttrice Maria De Filippi con uno spoiler in radio.

Alessandra Amoroso sarà ospite della finale di Amici 2022. A svelarlo è stata Maria De Filippi con uno spoiler che sembrerebbe esserle sfuggito durante un’intervista radiofonica della cantante su Rtl 102.5. La conduttrice del talent show è intervenuta durante un’intervista della cantante e ha svelato che sarà proprio Alessandra a calcare lo studio di Amici durante la finalissima.

Lo spoiler di Maria De Filippi

Intervenuta durante l’intervista radiofonica di Alessandra Amoroso, De Filippi ha svelato: “Non so se vi ha detto che parteciperà alla finale domenica sera. Non l’’avevi detto? Perché, è vietato dalla legge?”. Alessandra ha sorriso e confermato di non avere reso pubblica la notizia, ufficializzata dalla padrona di casa solo in quel momento: “Io penso che tu possa fare tutto quello che ti pare ma no, non l’avevo detto. Lo stiamo dicendo adesso”.

I finalisti di Amici 2022

A contendersi la vittoria nel corso della finale di Amici 2022 saranno i 6 allievi finalisti, 4 cantanti e 2 ballerini. Ad accedere alla puntata finale per il canto sono stati Albe, Sissi, Luigi e Alex. Tra loro sarà eletto il vincitore del circuito canto. Per la danza, invece, si contendono la vittoria Serena e Michele. Il vincitore di circuito e quello dell’edizione saranno eletti entrambi nel corso della finalissima che andrà in onda eccezionalmente domenica 15 maggio. La produzione ha scelto di non trasmettere la finale sabato 14 maggio, come inizialmente previsto, per lasciare spazio all’ultimo appuntamento con l’Eurovision Song Contest. La finale di Amici andrà in onda in diretta. Sarà il pubblico da casa a votare l’allievo preferito. Una giuria di qualità composta da giornalisti assegnerà invece il premio della critica.