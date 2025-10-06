Lo show di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne contro Mihaela: “Meglio burina che gatta morta”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Uomini e Donne del 6 ottobre spazio al trono classico. Il tronista Flavio Ubirti prosegue la sua conoscenza con Mihaela e Sara Gaudenzi, che in studio si lascia andare uno sfogo contro la corteggiatrice.

Lo sfogo di Sara contro Mihaela

Mihaela e Sara sono due delle corteggiatrici che Flavio Ubirti sta conoscendo a Uomini e Donne. Già da diverse puntate, è parso ovvio che le due siano molto diverse caratterialmente. L'irruenza di Sara, infatti, ha spesso portato il tronista a porsi interrogativi sulla loro compatibilità caratteriale. Nella puntata del 6 ottobre, infatti, Gaudenzi si è lasciata andare a un lungo sfogo contro la diretta rivale, accusandola di essere una gatta morta: "Dove vuoi arrivare dicendo che sono di Roma e faccio lo show? Almeno parlo romano e non miagolo, e se la tua intenzione in esterna era farmi passare da burina, ti dico, meglio burina che gatta morta", ha detto, conquistandosi l'applauso del pubblico.

Non a caso, in una puntata recente, la corteggiatrice se l'era presa anche con lo stesso Flavio, incolpandolo di non avere abbastanza carattere.

Chi è Sara Gaudenzi

Sara Gaudenzi ha 27 anni, viene da Civitavecchia e lavora come commessa, pur coltivando la passione per moda e televisione. Ha iniziato come modella e ha partecipato a concorsi di bellezza, vincendo nel 2017 Miss Rocchetta Bellezza Lazio. Ha studiato Lettere Moderne con indirizzo Arte, Musica e Spettacolo e, sul piano personale, ha affrontato momenti di insicurezza legati al corpo. La sua schiettezza e il carattere diretto l’hanno portata a essere scelta come tronista di Uomini e Donne dopo aver partecipato come corteggiatrice di Flavio. Tra i suoi sogni, Sara ha confessato di voler un giorno mettersi alla prova come conduttrice, seguendo le orme di Maria De Filippi.