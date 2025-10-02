Sara sbeffeggia Flavio a Uomini e Donne: “Le tue esterne noiose, sembrano una soap opera. Ma il battito c’è?”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sara Gaudenzi è stata la protagonista della puntata di Uomini e Donne del 2 ottobre. In studio, la corteggiatrice di Civitavecchia ha preso di mira il tronista Flavio Ubirti, accusandolo di avere poca personalità. Il commento alla sua esterna con Denise: "Sembrate Brooke e Ridge di Beautiful, ma il battito c'è?".

Le critiche a Flavio Ubirti

Gaudenzi ha catalizzato l’attenzione nello studio di Uomini e Donne con il suo commento tagliente sull’esterna di Flavio Ubirti con Denise. “Sta diventando una soap opera, Ridge e Brooke. Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia: sempre la stessa scena, il panorama su Roma, il prato… ma il battito c’è?”, ha detto con ironia. Poi, senza fermarsi, ha aggiunto un’altra frecciata: “Io ricordo che hai detto che fai l’infermiere, allora ho pensato: speriamo che lo rianimi, perché qui il battito non si vede”. Una battuta che ha strappato qualche sorriso al pubblico in studio, ma che ha lasciato Flavio visibilmente spiazzato.

La reazione del tronista

Il tronista ha tentato di difendere la sua esterna, spiegando che il sentimento conta più del contesto. Ma Sara non si è lasciata convincere e ha chiuso il discorso con un’ultima stoccata: “Secondo me le vedi noiose quelle esterne solo perché ci sono loro e non ci sei tu”. Una frase che ha scatenato la reazione del pubblico, diviso tra applausi e mormorii, e che ha confermato ancora una volta lo stile diretto e ironico con cui Sara sta vivendo la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi.

Chi è Sara Gaudenzi

Sara Gaudenzi ha 27 anni, viene da Civitavecchia e lavora come commessa, pur coltivando la passione per moda e televisione. Ha iniziato come modella e ha partecipato a concorsi di bellezza, vincendo nel 2017 Miss Rocchetta Bellezza Lazio. Ha studiato Lettere Moderne con indirizzo Arte, Musica e Spettacolo e, sul piano personale, ha affrontato momenti di insicurezza legati al corpo. La sua schiettezza e il carattere diretto l’hanno portata a essere scelta come tronista di Uomini e Donne dopo aver partecipato come corteggiatrice di Flavio. Tra i suoi sogni, Sara ha confessato di voler un giorno mettersi alla prova come conduttrice, seguendo le orme di Maria De Filippi.