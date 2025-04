video suggerito

Lo sfogo di Lorenzo Spolverato: "Deluso da alcuni ex concorrenti del GF, sono spariti dopo il programma" In una diretta Instagram, Lorenzo Spolverato si è sfogato riguardo al comportamento di diversi ex concorrenti del Grande Fratello. "Sono deluso da qualcuno, mi dispiace. Alcuni sono spartiti del tutto alla fine dell'esperienza", ha raccontato il modello.

A cura di Elisabetta Murina

"Alcuni concorrenti sono spariti del tutto". Lorenzo Spolverato si è sfogato in una lunga diretta Instagram, nella sera del 21 aprile, come riporta Biccy. L'ex concorrente del Grande Fratello ha fatto sapere di essere dispiaciuto perché, dopo la fine del reality, alcuni compagni non si sono più fatti sentire, mentre lui avrebbe voluto mantenere un rapporto. Il riferimento non è alla ex fidanzata Shaila Gatta, con cui ha avuto un confronto durato circa 4 ore.

Lo sfogo di Lorenzo Spolverato post GF

In una lunga diretta Instagram, Spolverato si è sfogato riguardo al comportamento di alcuni ex inquilini dopo la fine del Grande Fratello, avvenuta lo scorso 31 marzo. "Mi dispiace, sono anche abbastanza deluso da qualcuno", ha spiegato il modello. Senza fare nomi, ha raccontato di essere deluso dal comportamento di alcuni concorrenti, che pensava fossero suoi amici: "Ci sono delle persone che io dentro stimavo, con cui ho voluto creare delle amicizie. Magari poche, magari adesso sono di più perché sto rivalutando altre persone". L'ex concorrente ha voluto raccontare come stanno davvero le cose: "Alcuni concorrenti alla fine dell'esperienza sono spariti del tutto. Non li ho più sentiti una volta che il programma è finito. E mi dispiace perché mi avrebbe fatto piacere coltivare i rapporti". Secondo alcuni fan, il riferimento è alla coppia formata da Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice, gli unici a cui era legato e con i quali non si è mostrato sui social.

Il confronto con la ex Shaila Gatta

In una diretta su TikTok, Shaila Gatta ha raccontato di aver avuto un confronto con l'ex fidanzato Lorenzo Spolverato, rimandato a lungo e durato circa quattro ore. "Abbiamo avuto un confronto lungo, abbiamo chiacchierato e ci siamo resi conto che le emozioni e i sentimenti sono stati reali, è stato tutto vero", ha spiegato l'ex velina di Striscia la notizia. Tuttavia, non c'è possibilità di un ritorno di fiamma: "Ci sono storie destinate a restare e storie che non si incastrano. L'abbiamo accettato entrambi. C'è stata un'ammissione di colpe, c'è chi sbaglia e chi fa bene". Ad oggi il bene rimane così come un rapporto tra loro.