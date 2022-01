Lo sfogo di Alessandra Celentano: “Chi non studia non merita di stare qua, vi eliminerei tutti” Il grande sfogo di Alessandra Celentano, molto delusa dall’atteggiamento degli studenti di Amici che non hanno svolto i compiti per casa.

Dopo la pausa per le festività natalizie è tornata la puntata della domenica di Amici di Maria De Filippi. La prima puntata del 2022 è stata caratterizzata dal grande sfogo di Alessandra Celentano, molto delusa dall'atteggiamento degli studenti che non hanno svolto i compiti per casa. I coach, infatti, avevano detto di fare delle esercitazioni: solo Nicol e Rea le hanno eseguite, per gli altri sono fioccati i provvedimenti disciplinari. LDA, Albe, Sissi tra i più indisciplinati: sono stati posti in sfida d'ufficio.

Lo sfogo di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano è rimasta molto delusa dall’atteggiamento degli studenti: “Chi non studia e non rispetta il lavoro altrui andrebbe espulso". Maria De Filippi, che ha già ripreso i ragazzi in precedenza, prova a mediare: "Però anche tu sei stata ragazza, anche tu sei stata a scuola e durante le vacanze natalizie magari può capitare". Allora Alessandra Celentano spiega ancora meglio:

Chi non studia e chi non rispetta il lavoro altrui, dopo ripetute sollecitazioni, secondo me andrebbe espulso. Dovrebbero andare tutti a casa, quelli che non studiano. Non apprezzano la fortuna e la posizione che hanno, di stare in una scuola del genere, che hanno tutto gratis, tutto a loro servizio. Se loro continuano a non apprezzare questo, se capiscono che tornano nella loro cameretta, forse si mettono a studiare.

Il ritorno di Arisa

La puntata del 9 gennaio è stata caratterizzata anche dal ritorno di Arisa ad Amici come giudice speciale. La cantante di "Ero romantica" ha avuto il compito di valutare tutte le esibizioni dei giovani. Arisa è reduce dalla vittoria dell'ultima edizione di Ballando con le stelle. Il suo ritorno ad Amici è stato bagnato anche dall'incontro – seppur in collegamento internet – con Rudy Zerbi, grande amico-nemico della precedente edizione.