Lo scandalo del pubblico a pagamento nella Rai di Napoli: “Se vuoi partecipare, mi devi dare 10 euro” Una nuova inchiesta sollevata da Striscia la notizia mette in imbarazzo la Rai: Luca Abete ha scoperto che ci sono persone che reclutano il pubblico per le trasmissioni al costo di 10 euro a persona. Anche a Fanpage.it, una fonte interna al Centro di Produzione conferma che si tratta di una prassi consolidata della quale in molti sono a conoscenza.

Una nuova inchiesta sollevata da Striscia la notizia mette in imbarazzo la Rai. Al Centro di produzione di Napoli, Luca Abete ha scoperto che il pubblico paga per partecipare alle trasmissioni televisive, ovviamente in nero. Qualcosa che sarebbe assolutamente non consentito. Il reclutamento di questo pubblico viene però affidato a un gruppo di donne che si propongono come intermediarie all'esterno della rete. Anche a Fanpage.it, una fonte interna al Centro di Produzione conferma che si tratta di una prassi consolidata della quale in molti sono a conoscenza.

Come avviene il reclutamento del pubblico

Il reclutamento di questo pubblico “pagante”, come mostrato nel servizio, viene affidato a un gruppo di donne che si propongono come intermediarie fuori dalla sede. "Organizziamo pubblico da 15-20 anni, conferma una di loro a un gancio dell’inviato, siamo 4 o 5". Precisa una sua “collega”: le persone che vogliono entrare "ci pagano dieci euro. Ma chi porta altre cinque ha il biglietto omaggio". Il gancio di Striscia mostra con telecamera nascosta tutta la conversazione:

Vuole partecipare? Mi dia nome, cognome e numero di telefono e io vi chiamo per la prossima puntata. Ci vogliono 10 euro. Gratuitamente? Dovrebbe essere così, ma noi ci assicuriamo di portare pubblico selezionato. Direttamente la Rai ci chiama, si paga solo 10 euro. Sono soldi che prendiamo noi perché organizziamo tutto.

Insomma, come spiega Luca Abete, "le portagente intascano soldi in maniera abusiva" come confermato anche nella portineria della Rai: "Qui da noi si entra gratis, nessuno paga". Sorpresa da Luca Abete la signora all'esterno della Rai, ovviamente, ha negato ogni cosa.

Le parole del direttore Antonio Parlati

Luca Abete, a questo punto, si rivolge direttamente al direttore del Centro Produzione Rai di Napoli Antonio Parlati che assicura che si farà massima attenzione per il futuro: "Se effettivamente fosse così andrebbe denunciato immediatamente e a questo punto faremo una ricognizione sugli esterni, vista la segnalazione che ci ha fatto".