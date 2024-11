video suggerito

Lino Giuliano sulla squalifica dal GF: “Quel commento non l’ho scritto io, un autore sa la verità” Lino Giuliano ha raccontato di essere stato squalificato dal Grande Fratello per colpa di un commento che porta la sua firma, ma che non sarebbe stato scritto da lui. “A un autore raccontai la verità”, le parole dell’ex di Temptation Island. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lino Giuliano torna a parlare della sua squalifica dal Grande Fratello decisa prima del suo ingresso nella Casa a seguito del commento omofobo rivolto a Enzo Bambolina. Fu Alfonso Signorini, nella prima puntata dell'edizione andata in onda il 16 settembre, a comunicare che l'ex di Temptation Island non poteva più essere ammesso al cast. Dopo lo sfogo sui social nel quale si diceva dispiaciuto per l'accaduto – "Bisogna saper usare i social, starò più attento in futuro" -, Lino Giuliano ha raccontato la sua verità su quel commento che ha pagato a caro prezzo.

Le parole di Lino Giuliano

Lino Giuliano attraverso le sue Instagram stories ha raccontato che quel commento omofobo che ha pagato con l'esclusione dal GF, non l'aveva, in realtà, scritto lui. Con dei video che lo ritraggono durante una chiacchierata con altri ragazzi, ha spiegato cosa è accaduto quel giorno: "Enzo Bambolina scrisse "Non ti dimenticare che siamo stati insieme". Quella risposta pubblicata con il mio profilo – "Ricc**ne di me**a. Pettegolo. Hai perso la testa?" – non è stata scritta da me, ma da un mio parente". Stando alle sue parole, il suo profilo social era già stato affidato a un parente di cui, però, ha preferito non fare il nome perché minorenne. "Quando firmi il contratto con il GF, devi dare il profilo IG a un parente. L'ho dato a un parente che voglio tutelare. Io ero a cena, cinque giorni prima dal mio ingresso in Casa. Andai a vedere il commento, lo cancellai subito e ne scrissi un altro. Chiamai un autore del GF, gli spiegai tutto" ha continuato. "Ma quel commento stava già facendo il giro del web. I miei genitori mi consigliarono di non fare il nome del mio parente che era minorenne. Allora agli altri autori dissi che ero stato io".

Cosa disse allora sul commento omofobo

Dopo essere stato squalificato dal GF, Lino Giuliano si giustificò sostenendo di aver scritto quel commento in un momento di rabbia: "Il commento fatto è stato espresso in un momento di rabbia, a seguito di una falsa accusa che mi è stata rivolta. Per questo motivo, ho deciso di denunciare la persona in questione per diffamazione. Mi scuso con tutte le persone gay nel mondo se qualcuno si è sentito offeso. lo sono con voi, sempre. Chi mi conosce sa che scherzo in modo rispettoso anche con loro e non ho mai giudicato nessun gay", scrisse. La sua verità, ora, si sarebbe capovolta.