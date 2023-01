L’ex pornostar Selen: “Cercavo la libertà nel sesso con gli uomini, oggi mi prendo cura delle donne”

Luce Caponegro racconta con un monologo a Le Iene la scelta di chiudere con il mondo dello spettacolo (e dell’hard) per dedicarsi ad una nuova vita. “Per anni ho vissuto all’ombra del mio personaggio, oggi sono Luce ma anche Selen. Anziché metterla in un angolo, l’ho riaccolta dentro di me”.

Luce Caponegro è stata una delle icone a luci rosse degli anni ’90. La carriera come attrice hard le ha garantito un’etichetta che, negli anni, difficilmente si è riuscita a scollare di dosso. Non sono servite le esperienze in teatro e in tv, né la nuova vita che alcuni anni fa ha deciso intraprendere a capo di un centro estetico ravennate. Oggi ha imparato a convivere con Selene, quella parte di lei che continua ad esistere, e a non rinnegarla.

A Le Iene l'ex attrice ha parlato della necessità di essere dimenticata come Selen, che negli anni da ragazza l'ha etichettata agli occhi del pubblico. Oggi è una donna diversa, più matura, che nel corso della sua vita ha fatto numerose scelte diverse:

Prima di parlarvi del mio passato, vorrei tanto che capiste che io mi chiamo Luce. O meglio, in me convivono due donne: sono Selen e sono Luce. Non rinnego quello che è stato, ma rivendico il diritto al cambiamento. Sono diventata un’altra persona. Ero una ragazza affamata di libertà e l’ho cercata anche nel sesso, che poi è diventato un lavoro. È stata una scelta scomoda, folle, ma queste scelte che gli altri stesso non capiscono sono quelle che meglio ci rappresentano.

Tutti dovremmo avere il coraggio di scegliere chi vogliamo essere e seguire la nostra missione come esseri umani, come anime.

Quando, 23 anni fa, ho lasciato il mondo dell’hard ho fatto un’altra scelta scomoda. Ho cercato l’oblio, ma ho vissuto nell’ombra del mio personaggio. Mi ha fatto male che tutti riconoscessero Selen e non Luce. Neppure 14 anni di carriera in teatro e in tv sono bastati a far dimenticare Selen. È stato frustrante, ma mi ha fatto anche riflettere. E così, anziché mettere Selen in un angolo, l’ho riaccolta dentro di me.

La pacificazione non è stata immediata, è arrivata dopo l’ennesima scelta fatta per me, su di me. Ho aperto un mio centro estetico e ho iniziato a dedicarmi alla cura delle donne. È come se tutto l’amore e le attenzioni che avevo dedicato agli uomini ora dovesse essere riservata solo alle donne.

In questi anni di impegno e studio ho scoperto una sorellanza, che mi ha arricchito come essere umano e ora sono pronta. Sono Selen e sono anche Luce.