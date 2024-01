Letizia Petris: “Quando Beatrice mi passa di fianco ho paura, mi allontano perché terrorizzata” Letizia Petris, concorrente del Grande Fratello, rende nota la diffidenza nei confronti di Beatrice Luzzi. Da una parte la stima e l’affetto che nutre nei suoi confronti, dall’altra il timore possa ferirla: “Le sto lontano perché terrorizzata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Letizia Petris confessa di non essere ancora riuscita a superare la sua diffidenza nei confronti di Beatrice Luzzi, nonostante l’affetto e la stima nei suoi confronti. Confidandosi con Paolo Masella anche alla luce di quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello – con il gesto di Beatrice di mettere le mani al collo di Giuseppe Garibaldi e anche a proposito della lite con Anita Olivieri – Letizia si è detta spaventata da una serie di atteggiamenti di Beatrice: “A Bea voglio molto bene quindi il fatto che si comporti così con me mi ferisce. Perché se si comporta così con Anita e Giuseppe ok, con loro ha dei trascorsi e su certe cose ha avuto ragione, quindi do un senso alle sue cose con loro. Ma non può farlo anche con le persone che l’hanno sempre supportata e portata in alto! Perché per quanto lei sia pungente, è una donna è una donna che io stimo, per la sua forza, per la dedizione che ha, per la forza che ha. Poi sai qual è il mio problema? È che lei proprio non mi sta antipatica. Mi fa stare male e questo è verissimo”.

Letizia Petris spaventata dall’atteggiamento di Beatrice

Quindi, Letizia si è detta addirittura spaventata da certi atteggiamenti di Beatrice: “È che ho quasi paura, quando mi passa di fianco ho paura, paura che mi dica qualcosa. Anche oggi avevo paura che mi potesse distruggere. Sono proprio terrorizzata e le sto lontano di proposito. Perché ho paura, perché io poi crollo e mi conosco. Anita e Giuseppe ci sono abituati e c’hanno fatto le ossa e la gestiscono, io invece no. Ed è anche questo che mi spaventa”.

Quali sono gli atteggiamenti di Beatrice Luzzi che spaventano Letizia Petris

Letizia ha sottolineato che a spaventarla nell’atteggiamento di Beatrice sarebbe la sua capacità di ferirla. Un appunto che la stessa Beatrice ha rivolto ai suoi coinquilini, ai quali attribuisce la responsabilità di averla emarginata. La donna sostiene che nella Casa si stima giocando al massacro nei suoi confronti nel tentativo di indebolirla e farle perdere consensi Consensi che non ha perso: per il momento resta la preferita del pubblico.