Letizia Petris di nuovo vicina a Paolo Masella dopo le incomprensioni: “Prova qualcosa per te”

A cura di Giulia Turco

Nella Casa del Grande Fratello c’è una un legame ancora da definire. È quello tra Letizia Petris e Paolo Masella, il macellaio romano che sembra essere particolarmente vicino alla giovane di San Marino. Lei ha un fidanzato fuori, ma c’è chi è pronto a scommettere che gli autori del reality abbiano puntato tutto su questo legame sentimentale.

La ritrovata pace tra Paolo e Letizia dopo la crisi

Negli ultimi giorni i due concorrenti sono arrivati ai ferri corti. Al termine dell’ultima puntata infatti, hanno avuto uno scontro piuttosto animato. Letizia lamenta di essere trattata come una ragazzina dall’amico, accusando di troppo frequenti rimproveri nei suoi confronti. Lui ha preso le distanze. “Sei gelosa di come tratto Angelica, questa è la verità”, è stata la sua versione dei fatti. A complicare la situazione, alcuni coinquilini che si sono messi in mezzo alla discussione. “Ho visto Letizia piangere, abbiamo parlato”, ha raccontato Alex Schwarzer a Paolo. “Credo che lei abbia sentimenti per te”. Sembra essere opinione comune che Letizia provi un’amicizia speciale per Paolo. È d’accordo anche Anita, che si è inserita nel discorso: “Entrambi provate cose forti l’uno per l’altra a livello di amicizia, che secondo me ognuno vive in maniera diversa. Lei, proprio perché ti vuole più bene degli altri, qualunque tipo di accortezza tu le chiedi, la prende in maniera personale, perché il tuo giudizio è più importante degli altri”.

Cosa ne sarà della presunta ship tra Letizia e Paolo

Dopo essersi chiariti, i due ragazzi sembrano aver ritrovato la serenità e, durante una delle ultime serate in Casa, si sono lasciati andare a risate e balli in giardino. Sono apparsi di nuovo complici, ma in cosa fonerà il loro rapporto ora? Letizia ha una persona fuori dalla casa, come ha messo in chiaro anche con i compagni. Si tratta di Andrea Contadini, un coetaneo romagnolo con il quale avrebbe una relazione da diversi anni. Stando ad alcune segnalazioni però, gli autori starebbero spingendo per una dinamica sentimentale di una delle donne della casa, che in un primo momento avrebbe rifiutato di stare al gioco. Stando all0opinione del pubblico, si tratterebbe proprio di Letizia e di un possibile affaire sentimentale con Paolo.