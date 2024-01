Letizia Petris contro il ritorno di Beatrice Luzzi al GF: “È ingiusto, ha incontrato delle persone” Beatrice Luzzi si prepara a tornare al Grande Fratello. Non tutti, però, la aspettano a braccia aperte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

La puntata del Grande Fratello in onda lunedì 8 gennaio, si preannuncia particolarmente scoppiettante. Come anticipato da Fanpage.it e come successivamente confermato dal comunicato diramato dalla trasmissione di Mediaset, stasera Beatrice Luzzi tornerà nella casa dopo avere lasciato temporaneamente il gioco per la morte del padre. Il suo non sarà un semplice confronto con i coinquilini, ma rientrerà in gioco come una concorrente a tutti gli effetti. Come verrà accolta la notizia dai suoi compagni di avventura? A giudicare dalle parole pronunciate in queste ore da Letizia Petris, alcuni non saranno contenti di rivederla.

Letizia Petris non è d'accordo con il ritorno di Beatrice Luzzi al GF

Beatrice Luzzi torna al Grande Fratello dopo la tragica notizia della morte del padre. Nel comunicato ufficiale diramato nel reality, si anticipa che la concorrente ci tiene a spiegare personalmente perché ha deciso di proseguire il suo percorso nella casa. Luzzi ha lasciato il GF il 3 gennaio e rientrerà nella casa l'8 gennaio. Alcuni concorrenti hanno già intuito la possibilità che si verifichi il suo ritorno e non ne sono particolarmente entusiasti. Letizia Petris, mentre chiacchierava con Fiordaliso e Vittorio Menozzi, ha commentato:

Non sarebbe giusto. Siete d'accordo con me sul fatto che non sarebbe giusto? Metti da parte il cuore. Metti che non è Bea. Ti andrebbe bene, se non fosse Bea?

Letizia su Beatrice: "Ha avuto a che fare con le persone"

Vittorio Menozzi ha replicato a Letizia Petris dicendosi in parte d'accordo con lei: "Una settimana è tanto, questo sì, sono d'accordo". E la concorrente ha continuato: "Hai a che fare con le persone. Un conto è l'ospedale, dove magari era circondata, non lo so". La gieffina fa riferimento a quando Beatrice Luzzi lasciò la casa per raggiungere il padre in ospedale. Ritiene che ora la situazione sia diversa, perché in questi giorni, l'attrice è venuta a contatto con persone e dunque, potrebbe avere appreso informazioni che, in qualche modo, potrebbero avvantaggiarla nel gioco.