L’eredità – Speciale Sanremo in prima serata sabato 8 marzo: concorrenti vip e ospiti del programma di Marco Liorni

Sabato 8 marzo, in prima serata su Rai1, in onda una puntata speciale de L'eredità dedicata al Festival di Sanremo. L'appuntamento con il programma condotto da Marco Liorni è alle ore 21:30. Questo sarà il primo di due appuntamenti, il prossimo andrà in onda sabato 15 marzo. Ad affiancare Marco Liorni, le "professoresse", Greta Zuccarello e Linda Pani. Tra gli ospiti della prima puntata speciale del programma di Rai1 anche Nino Frassica, Settembre e Marcella Bella. Non mancheranno video dei momenti più rappresentativi della kermesse canora e le testimonianze dei protagonisti.

L'eredità – Sanremo, gli ospiti della puntata di sabato 8 marzo

Gli ospiti della puntata speciale de L'eredità dedicata a Sanremo sono quasi tutti legati in qualche modo alla storia del Festival. A cimentarsi con il quiz di Marco Liorni saranno:

Nino Frassica;

Clementino;

Il Maestro Leonardo De Amicis;

Marcella Bella;

Settembre, vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2025;

Sabrina Salerno.

L'eredità, due puntate speciali in prima serata dedicate a Sanremo

Le due puntate speciali de L'eredità dedicate al Festival di Sanremo andranno in onda sabato 8 marzo e sabato 15 marzo. Si tratta di un omaggio alla kermesse canora che celebra la canzone italiana. Nel corso delle due serate saranno anche riproposti alcuni dei momenti più rappresentativi del Festival, non mancheranno retroscena e testimonianze da parte dei protagonisti dell'ultima edizione con Carlo Conti. Da sabato 22 marzo avrà inizio il nuovo programma di Carlo Conti, Ne vedremo delle belle.

Il montepremi sarà devoluto in beneficenza

I concorrenti vip si sfideranno nei giochi del noto quiz di Rai1 e cercheranno di conquistare un ricco montepremi. La cifra che il vincitore riuscirà ad aggiudicarsi sarà devoluta interamente alla Fondazione We World.