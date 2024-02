Le prime parole di Simone Galluzzo dopo l’eliminazione da Amici23: “Esco senza nessun rimpianto” Simone Galluzzo ha dedicato un post su Instagram al suo percorso nella trasmissione di Maria de Filippi. Un ringraziamento speciale è andato al suo insegnante Emanuele Lo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Non è stata semplice la decisione di Emanuele Lo che domenica 4 febbraio ha chiesto a Simone Galluzzo di lasciare la scuola di Amici. Prima le lacrime del ballerino e poi gli abbracci degli altri allievi del talent, dopo poche ore dall'eliminazione Simone è tornato sui social per scrivere un lungo post dedicato all'esperienza nel programma.

Cosa ha scritto Simone nel post d'addio

"Oggi si conclude questo bellissimo percorso, è stata un'esperienza fantastica molto intensa piena di difficoltà ma soprattutto di gioie e soddisfazioni – sono state le prime parole su Instagram del ballerino – Oggi torna a casa un Simone più consapevole, più coraggioso, più sicuro di sé e ancora più affamato. Esco senza nessun rimpianto ma con un bagaglio enorme che mi porterò dietro tutta la vita".

Il ringraziamento agli insegnanti e ai compagni d'avventura

Tornato sui social dopo l'eliminazione e firmandosi come "Simoncino", l'ex allievo ha ringraziato soprattutto l'insegnante Emanuele Lo e a Maria De Filippi. "Voglio ringraziare tutti i professori, ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa. In particolare @emanuelloofficial che mi ha dato l’opportunità di vivere un sogno. Grazie Maria per quello che fai che hai fatto e che farai per noi ragazzi, lavorare con te è stato di grande insegnamento e un onore". Sul finale ha poi ricordato la produzione, la redazione, gli autori, i tecnici, i professionisti e i coreografi "che giorno per giorno hanno sempre cercato di tirare fuori il meglio di me (riuscendoci), che mi hanno aiutato a rialzarmi e che sono stati un punto fondamentale del mio percorso". Immancabile, poi, il saluto ai compagni: "Siete stati il mio sostegno e il mio stimolo più grande vi auguro il meglio a tutti a voi vi amo, e non potevo capitare in un anno migliore! In bocca a lupo a tutti per il serale vi seguirò e vi sosterrò uno ad uno, è stato un onore per me. Grazie pubblico siete tantissimi e fenomenali".