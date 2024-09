Il Castello delle Cerimonie 2024/2025 andrà in onda: la conferma e come gireranno le puntate

video suggerito

Riaprono i cancelli del Castello delle Cerimonie. Nonostante le numerose polemiche e i fatti di cronaca giudiziaria legata alla celebre location della Sonrisa, lo show della Famiglia Polese in tv. Questa mattina sono stati presentati i palinsesti del gruppo Warner Bros. Discovery e una nuova stagione de "Il Castello delle Cerimonie" è alle porte. Protagonisti sempre loro: Donna Imma Polese e Matteo Giordano, pronti a esaudire i desideri delle famiglie che hanno scelto il Grand Hotel La Sonrisa per le loro sfarzose cerimonie.

La nuova stagione è stata registrata prima della sentenza

La nuova stagione de Il Castello delle Cerimonie è stata girata prima della sentenza che ha portato alla confisca dello sfarzoso palazzo e, in attesa della completa definizione della vicenda, il reality andrà regolarmente in onda con le nuove puntate. L'appuntamento è per tutti i venerdì in seconda serata su Real Time. Protagonisti come sempre Donna Imma Polese e suo marito Matteo Giordano impegnati a trasformare i sogni dei clienti, che vogliono un matrimonio faraonico. Torna anche lo spin-off con la coppia protagonista: In cucina con Imma e Matteo, a partire da ottobre.

Perché Il Castello delle Cerimonie resta aperto nonostante la confisca

Come scritto e appurato da Fanpage.it, l'hotel ristorante La Sonrisa di Sant'Antonio Abate è aperto e non ha mai interrotto le attività, nonostante la confisca definitiva per lottizzazione abusiva avvenuta a febbraio. La struttura è ora patrimonio del Comune, che ha imposto un canone di 30.000 euro al mese alla famiglia Polese per continuare a utilizzarla. Le attività continuano con le cerimonie già prenotate prima della sentenza, mentre le puntate del programma – come anticipato – sono state registrate prima della confisca. Il futuro dell'hotel dipenderà dalla decisione del consiglio comunale, che dovrà stabilire se sanare o demolire le opere abusive. In ballo ci sono i destini di più di 250 dipendenti.