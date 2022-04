Laura Maddaloni giù di morale al suo compleanno sull’Isola, arriva la sorpresa di Clemente Russo Laura Maddaloni sente la mancanza del marito, Clemente Russo, soprattutto nel giorno del suo compleanno: per l’occasione l’ex pugile, da Playa Sgamada, ha organizzato una sorpresa per lei.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

All'Isola dei Famosi 2022 Laura Maddaloni ha festeggiato il compleanno senza il marito, Clemente Russo. Dopo essere stati separati come coppia su Playa Sgamada e dopo essersi successivamente allontanati avendo vinto l'ex pugile alle nomination, nell'ultima puntata in onda si sono scambiati il posto: lei è tornata su Playa Accopiada mentre lui si trova ora sull'altra spiaggia con Lory Del Santo, Marco Cucolo e Floriana Secondi. Nelle ultime ore Laura non ha nascosto la sua delusione per non essere riuscita ad incontrare Clemente neanche in occasione del suo compleanno: "Sto male" ha detto. Ma l'ex pugile napoletano, da lontano, ha creato una piacevole sorpresa per la sua dolce metà.

Lo sfogo di Laura Maddaloni all'Isola

Laura Maddaloni è giù di morale all'Isola dei Famosi 2022: non è riuscita a incontrare il marito Clemente Russo neanche il giorno del suo compleanno, essendosi lei trasferita su Playa Accopiada, lui su Playa Sgamada.

Sto male, malissimo, e arrabbiata. La mia motivazione era una, quella di ritornare a giocare anche se non come coppia ma al suo fianco. Invece niente, oggi è pure il mio compleanno, peggio di così non poteva andare.

Per Laura però nel giorno del suo compleanno è arrivata una sorpresa dal marito nonostante la lontananza. Per lei ha organizzato, dalla sua spiaggia, un gioco di luci per stabilire un contatto.

La sorpresa di Clemente Russo

Per Laura Maddaloni e Clemente Russo non è stato possibile incontrarsi all'Isola dei Famosi, ma entrambi non fanno altro che pensare al loro amore. Nel giorno del compleanno della naufraga, l'ex pugile ha organizzato per lei una sorpresa che, a quanto pare, sarebbe andata a buon fine. Grazie all'aiuto di Marco e Floriana, Clemente Russo è riuscito a stabilire un contatto con la moglie attraverso un gioco di luci creato con le torce. "Io sono stra felice di stare su questa Playa, però ero convinto di incontrare Laura per darle un bacio, per farle gli auguri di compleanno" ha commentato il naufrago. Laura, in ogni caso, si è accorta della sorpresa del marito ed ha lampeggiato di risposta, dall'altra costa: "Anche lei sta lampeggiando" – si accorge Clemente prima di urlarle "Buon compleanno" e mandarle baci da lontano.