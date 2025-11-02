L’assurda partita di Alice ad Affari Tuoi: “Mi serviva staccare dalla routine”, e vince alla Regione Fortunata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, domenica 2 novembre, Alice della Regione Sicilia. Originaria della provincia di Catania, lavora in un supermercato e ha 36 anni: mamma di due bimbe, ha giocato accompagnata dalla sorella Federica. Dopo una partita sfortunata, ha tentato di vincere con la Regione Fortunata e ci è riuscita: la siciliana è tornata a casa con 100mila euro.

La partita di Alice ad Affari Tuoi

La partita di Alice è iniziata con l'eliminazione dal tabellone delle seguenti cifre: 10mila euro, 200 euro, Gennarino, 50mila euro, 100 euro e 15mila euro. Il dottore, come prima offerta, le ha proposto un assegno da 35mila euro. "Siamo ancora all'inizio, c'è un bel tabellone. Ringrazio il dottore, ma abbiamo voglia di giocare", le parole della pacchista prima di tritare l'assegno. Con i tiri a disposizione ha aperto i pacchi da 200mila euro, 500 euro e 20 euro, e il dottore le ha proposto il cambio, accettato. Alice ha lasciato il numero 1 per il pacco numero 2: nel suo c'erano 100mila euro.

Aperto il pacco da 75mila euro e quello da 1 euro, il dottore le ha offerto 19mila euro. "Bella offerta, ma ci sono tre cifre più grosse. Rifiuto" ha dichiarato Alice prima di tritare l'assegno. Eliminato dal tabellone il pacco da 50 euro, è arrivata una nuova proposta di cambio: rifiutata. Con il tiro a disposizione Alice ha aperto il pacco da 30mila euro e dopo il gioco delle carte, è tornata la proposta di cambio, di nuovo rifiutata. Ha aperto il pacco nero dal valore di 200 euro e il dottore le ha offerto 19mila euro: anche questo assegno è stato rifiutato.

Il finale di Alice che vince alla Regione Fortunata

Rimasta con 300mila euro e 20 mila euro in gioco contro tre cifre blu, la pacchista siciliana ha aperto il pacco da 300mila euro. Il dottore le ha offerto 4mila euro e Alice ha tritato l'assegno: "Il 2 è stato un numero ricorrente in tante cose, mia figlia mi aveva detto vinci col numero 2. Abbiamo avuto un periodo difficile, ho avuto due lutti, sono morti i miei nonni nella stessa settimana e dopo due giorni è arrivata la chiamata di Affari Tuoi, l'ho vista come una chiamata dal cielo. Mio nonno è morto il 22, è un numero arrivato troppe cose. Ma forse l'ho interpretato male" ha raccontato. "In questo periodo difficile ho avuto un'altra perdita. Vivevo in una casa al quarto piano, senza ascensore, ero con due bimbe e non riuscivo a fare nulla. Ero sola, mio marito lavorava fuori. Un vicino mi diede una mano enorme, è stato come un padre. Ha cresciuto mia figlia, mi portava da mangiare, mi ha dato l'anima. Purtroppo all'improvviso è venuto a mancare ed è stato un colpo al cuore", le parole prima di aprire il pacco numero 15, "in onore di zio Pippo". Quel pacco conteneva 20mila euro e Alice è volata alla Regione Fortunata. Il suo pacco numero 2 conteneva 0 euro. Ha così scelto la Regione Puglia per il premio da 100mila euro, scelta ancora in onore di ‘zio Pippo', e la Basilicata per quello da 50mila euro. "Questa è stata una bellissima esperienza, mi è servita tantissimo perché ho staccato dalla routine, sono mamma, vivo di casa, lavoro e bambine, e per me staccare è stata una boccata d'ossigeno" ha dichiarato prima di scoprire di aver vinto 100mila euro.