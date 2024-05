L’acchiappatalenti, Milly Carlucci si sfoga: “Shitstorm, commenti falsi e tristi volti a fare del male”

Milly Carlucci, in un video pubblicato su Instagram, ha reagito alle critiche ricevute dal suo nuovo programma L'acchiappatalenti. La conduttrice ha detto di apprezzare le osservazioni costruttive, di cui di certo terrà conto per migliorare. Quanto alle critiche al vetriolo, invece, ritiene abbiano l'unico scopo di fare del male e le rispedisce al mittente reputandole "tristi". Ecco il suo sfogo.

Milly Carlucci ha replicato a quanti hanno criticato aspramente il programma L'acchiappatalenti. Dopo la prima puntata, infatti, c'è chi ha puntato il dito contro la trasmissione vedendola come un'accozzaglia di programmi già esistenti e chi ne ha rimarcato i momenti più grotteschi. La conduttrice ha anche ringraziato coloro che, al contrario, hanno seguito L'acchiappatalenti con partecipazione:

Devo ringraziare tutti gli amici del web perché come sempre ci seguite con appassionata attenzione. Ringrazio anche quelli che ci hanno fatto dei commenti critici, perché non c'è cosa più importante della critica per noi che facciamo questo lavoro, per capire come possiamo migliorare. Poi alcuni commenti erano veri, alcuni erano falsissimi. Di questi qui non ce ne occupiamo. Anche perché creare questa ondata di negatività, come dicono gli inglesi "shitstorm", insomma credo che sia un po' triste, credo che è tesa a far male alle persone che vengono colpite, ma secondo me fa peggio a chi le lancia queste cose qua. Ma perché? Che tristezza.