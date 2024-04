Milly Carlucci: “Ad Arbore devo tutto. Amadeus via dalla Rai? Gli auguro il meglio, ma resta l’azienda leader”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Milly Carlucci torna in tv dopo Ballando con le stelle, con un nuovo programma, sempre in prima serata dal titolo L'Acchiappatalenti, dal 10 maggio su Rai1. D'altronde, come racconta anche la conduttrice intervistata dal Corriere, lei stessa è stata scoperta per caso e nella sua carriera, attraverso le sue trasmissioni, è riuscita a dare lustro ad alcuni personaggi.

L'acchiappatalenti, il nuovo programma di Milly Carlucci

Colui che le ha permesso di diventare uno dei volti più amati del piccolo schermo è stato Renzo Arbore: "Gli devo tutto. Se non mi avesse voluta in una trasmissione così di culto come L’altra domenica, la mia carriera non ci sarebbe proprio stata, avrei fatto l’architetto. Lui mi ha voluta e mi ha messa sul palco". Alla domanda su cosa avesse visto in lei, Carlucci risponde: "Mi disse che aveva visto le stelline nei miei occhi. Credo si riferisse a una certa vivacità, o forse alla mia curiosità. Comunque sia lo ringrazio: bacerò per sempre per terra dove passa". Il suo show si propone proprio di riconoscere, in pochissimo tempo, solo 15 secondi, quella scintilla che contraddistingue chi ha davvero un talento:

L’idea è proporre a un gruppo di celebrità di scegliere dei talenti su cui puntare. Non sono necessariamente degli sconosciuti, ma hanno comunque a disposizione 15 secondi di esibizione, dopodiché gli acchiappatalenti li dovranno prenotare, un po’ come fanno i battitori d’asta.

Coloro che dovranno accaparrarsi i talenti sono Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e un altro personaggio ancora da definire: "Ognuno si legherà ai talenti scelti e cercherà di portarli in finale con vari numeri in cui duetteranno assieme. La bravura sta anche nel capire con chi si riuscirà a lavorare meglio". Ci saranno, poi, anche dei giurati e al momento, l'unico nome certo è quello di Simona Ventura, tanto lei quanto altri nomi noti fanno parte ormai del Tavolo di Fabio Fazio: "Sono personaggi di cui conosco il grandissimo valore. Certo, quando li vedo da Fabio mi diverto molto, sanno creare una chimica sempre diversa e allegra".

I talenti di Ballando con le stelle

Anche Milly Carlucci è stata a suo modo scopritrice di talenti, o comunque è riuscita a mettere in luce le potenzialità di coloro che hanno partecipato ai suoi programmi, in primis Ballando con le stelle: "Per Ballando la ricerca è estenuante, il cast è un meraviglioso viaggio, la composizione di un puzzle di personalità… C’è chi sboccia e diventa fragorosamente importante e chi viene eliminato nel corso delle puntate". Tra i personaggi che ricorda ci sono Michele Morrone e Milene Vukotic:

È venuto da noi che non era nient’altro che un modello, è diventato un attore ricercatissimo. Poi abbiamo fatto riscoprire al grande pubblico Milena Vukotic: non aveva certo bisogno di noi, eppure era come se la gente si fosse un po’ dimenticata di quanto fosse straordinaria… invece ora le daranno il David alla carriera, ultra meritato

Mentre per quanto riguarda il Cantante Mascherato, la conduttrice rettifica le voci di chiusura: "No, non chiude, semplicemente volevano che in questo ultimo scampolo di stagione mi concentrassi su un progetto nuovo. Per quest’anno non si farà, vedremo nel futuro: ha fatto quattro stagioni, non è poco".

Milly Carlucci su Amadeus via dalla Rai

Carlucci, poi, commenta anche l'addio di Amadeus dalla Rai, argomento caldo delle ultime settimane e dichiara: "Amadeus ha fatto un grande lavoro ed ora ha fatto una sua scelta che merita rispetto. Gli auguro il meglio, ma credo che la Rai rimanga l’azienda leader: saprà trovare le risorse per appassionare il pubblico grazie alla professionalità delle maestranze e dei miei colleghi". In merito alla possibilità di lasciare anche lei, un giorno, la tv pubblica risponde: "Se sei in un’azienda sei un soldato e devi dare anima, cuore e testa alla truppa per non abbassarne il morale. La nostra bandiera sono i programmi che facciamo".