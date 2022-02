La zia di Soleil Sorge sul comportamento di Alex e Delia: “Braccata da due avvoltoi, non è complice” Daniela Sorge, zia di Soleil, ha commentato via Twitter quanto è successo nella casa del Grande Fratello Vip tra la nipote, Alex Belli e Delia Duran. Anche la mamma, Wendy Kay, ha poi detto la sua.

Quello che è successo durante la festa del Grande Fratello Vip ha complicato ulteriormente la situazione tra il triangolo più chiacchierato di questa edizione: Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Complice l'atmosfera e l'alcool, le due gieffine si sono baciate appassionatamente. Dopo questo episodio, Belli ha avuto un confronto diretto con Soleil, che ha confessato quanto successo tra loro sotto le coperte mesi prima: "Mi hai detto che eri innamorato". Tutte queste dinamiche non sono passate inosservate fuori dalla Casa, dove sia la mamma che la zia di Soleil hanno detto la loro.

Il commento di Daniela Sorge, zia di Soleil

Daniela Sorge ha commentato via Twitter quanto successo nella casa del GF Vip tra sua nipote Soleil e la "coppia aperta" formata da Alex e Delia. La donna sostiene che i due stiano facendo "terrorismo" nei confronti della ragazza e che l'attore la stia sfruttando per alimentare il suo ego: "Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati, tra cui un uomo di 40 anni che si lega alle donne per affermare il suo ego!". Il comportamento dell'influencer all'interno del reality non è stato perfetto ma la zia ha sottolineato che, nonostante questo, non è complice dei piani di Alex Belli che da mesi stanno alimentando le dinamiche del reality: "Sole non è impeccabile, ma non è di certo complice di un tale teatrino che fa gola allo show" .

La replica della mamma Wendy Kay

Anche Wendy Kay, mamma di Soleil, ha voluto commentare quanto sta succedendo alla figlia nella casa del GF Vip, dove è più volte entrata per darle supporto. Via Instagram, la donna ha ricondiviso un breve video pubblicato da Gianluca Costantino, ex concorrente del reality, che ha espresso la sua opinione su Alex Belli: "Serve un vocabolario, occorre rimembrare la definizione di (vero) UOMO". E ha aggiunto l'hashtag #BASTABELLI, a sottolineare come sia ormai stufa del "gioco" dell'attore con Soleil.