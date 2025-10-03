La “vendetta” di Amadeus su Stefano De Martino, Gerry Scotti: “Lo saluto perché lui guarda La Ruota della Fortuna”

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Meglio ancora se su Mediaset. Amadeus, due anni dopo aver lasciato Affari Tuoi, ha partecipato anche lui alla guerra dell'access prime time, rilanciando il messaggio di Gerry Scotti. Nella puntata di oggi, venerdì 3 ottobre, de La Ruota della Fortuna, il conduttore ha rivelato ai telespettatori che "Amadeus, quando è a casa, guarda La Ruota della Fortuna". Così, dopo Carlo Conti, anche Amadeus si unisce alla lista: è un simbolo molto forte, visto che presto il conduttore tornerà su Mediaset.

Il saluto in diretta e la guerra ad Affari Tuoi

Mentre dall'altra parte si vinceva per la seconda volta la cifra massima di 300mila euro, nella puntata di oggi de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha lanciato un messaggio fortissimo salutando Amadues. "Voglio salutarlo", ha detto il conduttore rivolgendosi direttamente alle telecamere, "voglio salutare Amadeus perché so che ci guarda quando è a casa insieme a tutta la famiglia. Anche lui guarda La Ruota della Fortuna". L'affiliazione di Amadeus si è completata col fatto che il conduttore ha rilanciato questo passaggio con una storia sul suo canale Instagram.

Amadeus è un simbolo potentissimo

In questa partita a scacchi, Amadeus rappresenta un simbolo potentissimo: l'uomo che ha portato la Rai ai vertici degli ascolti con Affari Tuoi e Sanremo, che ha lasciato la tv pubblica per passare sul Nove, e che ora viene rivendicato pubblicamente dalla concorrenza come uno di loro. Non più solo un ex collega, ma adesso un rivale aggiunto nella battaglia quotidiana per gli ascolti, per Stefano De Martino. Proprio il conduttore di Affari Tuoi, solo pochi giorni fa, aveva stuzzicato la concorrenza: "Laureati, non vi candidate! Abilità particolari qui non ne chiediamo". Si era trattata di una frecciata a Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti che spesso hanno sottolineato come i concorrenti nel game show di Rai1 vincano senza merito, a differenza de La Ruota della Fortuna. Che, adesso, può contare anche sul sostegno di Amadeus.