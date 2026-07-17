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La Rai sceglie ancora Lele Adani per la finale tra Spagna e Argentina: ma è servizio pubblico?

Spagna-Argentina di domenica sarà raccontata su Rai 1 da Alberto Rimedio e Lele Adani, la stessa coppia della semifinale finita al centro delle polemiche. Una scelta legittima, che però riapre una domanda che riguarda tutti: fin dove può spingersi il tono di una telecronaca pagata dal canone?
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A cura di Gennaro Marco Duello
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La Rai ha sciolto la riserva: la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, domenica, sarà raccontata su Rai 1 da Alberto Rimedio e Daniele "Lele" Adani. La stessa coppia della semifinale tra Inghilterra e Argentina, quella della rimonta dell'Albiceleste e della telecronaca finita per ventiquattr'ore al centro del dibattito. Fuori dai giochi Stefano Bizzotto, che con Francia-Spagna si è congedato dal servizio pubblico per raggiunti limiti d'età, e Andrea Stramaccioni. La finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra va a Luca De Capitani e German Denis.

Si rinnova la sfida a distanza tra Adani e Pardo: su DAZN, ci sarà ancora lui insieme a Massimo Ambrosini.

La polemica sulla semifinale

La polemica sulla semifinale non è nata dal nulla. Sul pareggio di Enzo Fernandez, Adani ha cominciato a salire di livello nel commento, parlando di Einstein, di coincidenze che "sono il modo in cui Dio sceglie di restare anonimo ma non lo puoi fare con Dios", citando quindi Maradona che, quarant'anni dopo, "orienta" e che "l'epica deve continuare".

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Sul gol di Lautaro Martinez ha parlato della "routine dello straordinario" e del cuore "infinito" di Lionel Messi. Poi, a Notti Mondiali, ha spiegato l'origine di tutto questo: "Mi fa commuovere. Mi vengono le parole da sole e sono parole di sentimento. E a volte non so nemmeno cosa dico". Ecco: quel "non so nemmeno cosa dico" è il punto, ed è detto con onestà disarmante. Ma è anche esattamente, perché è in questo punto che legittimamente nasce la polemica, ciò che una telecronaca del servizio pubblico non dovrebbe potersi permettere. Rai1 è pagata anche da quelli che l'altra notte tifavano Inghilterra. Non è un dettaglio da poco, è la ragione per cui il canone esiste.

Le risposte piccate di Adani alle critiche

C'è poi una coda che riguarda il metodo. Nella notte tra mercoledì e giovedì, Adani ha risposto in privato a diverse persone che avevano criticato pubblicamente il suo lavoro. È successo anche a chi scrive.

Domenica, accanto ad Adani, ci sarà di nuovo Alberto Rimedio: il professionista che da mesi fa, fuori inquadratura, il lavoro più difficile della Rai. Tenere la barra dritta mentre accanto a lui il racconto prende il volo. Vedremo se ci riuscirà. Sarà, in fondo, la telecronaca più osservata dell'anno: non per chi gioca, ma per chi la racconta.

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Gennaro Marco Duello
Gennaro Marco Duello (1983) è un giornalista professionista e scrittore. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa di Napoli. Lavora a Fanpage.it dal 2011. È autore di "Un male purissimo" (Rogiosi, 2022) e "California Milk Bar - La voragine di Secondigliano" (Rogiosi, 2023). "Un desiderio di ieri" (2025) è il suo ultimo romanzo. 
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