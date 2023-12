La Rai contro le parole di Mellone su Fiorello e Mara Venier: “Non è il pensiero aziendale” Fanno discutere le parole del direttore intrattenimento daytime, che ha parlato di Viva Rai2 come un programma che ha sottratto ascolti a Rai1 e non alla concorrenza, oltre a mettere in discussione la permanenza della “fuoriclasse” Mara Venier. Stando a quanto riporta Ansa, in Rai le affermazioni non sarebbero piaciute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stanno facendo discutere, in queste ore, le parole del direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai Angelo Mellone, che in un'intervista a Repubblica ha fatto un bilancio di questi primi mesi alla guida del settore, tentando prima di tutto di smarcarsi dal ruolo di "testimonial" della cosiddetta Rai come TeleMeloni: "Ho cominciato con le prime serate, poi con le seconde, ho raccolto risultati e nessuno può dire: che ci fa lì? Essere derubricato a espressione di TeleMeloni non è corretto. Faccio televisione e faccio lo scrittore, a gennaio Paolo Costella dirigerà il film tratto dal mio libro Nelle migliori famiglie edito da Mondadori. Non sono uno sprovveduto". Mellone ha quindi rimarcato le operazioni più riuscite degli ultimi mesi, sottolineando il lavoro fatto nel racconto del territorio.

Tuttavia, le parole che hanno avuto maggiore risalto sono state quelle relative a due prodotti di punta, con personaggi decisamente altisonanti. In primis Fiorello: "Con i suoi ascolti altissimi la mattina su Rai 2, prende pubblico dalle reti Rai, non a Mediaset. L’errore iniziale è stato fatto: doveva andare in onda su Rai 1". In seconda battuta su Mara Venier, del cui futuro, stando alle parole di Mellone, non v'è certezza: "La prossima stagione di Domenica In? Tutta da inventare, bisogna vedere che succederà con Mara Venier, che è una fuoriclasse. Il programma resiste, la concorrenza ha saputo costruire un’offerta fortissima. La domenica va ripensata con un’offerta cronaca/intrattenimento, magari a segmenti".

Affermazioni che hanno suscitato malumori in azienda, visto quanto riporta Ansa. "In riferimento al contenuto dell’intervista apparsa su Repubblica al direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai, Angelo Mellone, da ambienti Rai trapela che alcuni riferimenti a Fiorello e Mara Venier sono parole in libertà che non corrispondono affatto al pensiero del Vertice aziendale. Sono infatti indiscutibili – e costituiscono una risorsa fondamentale per il servizio pubblico – il talento, la passione il grandissimo successo di ascolti e la scommessa di un mattin show su Rai2 di una star assoluta come Fiorello. E lo stesso vale per il grande contributo che ha dato e darà alla Rai anche nella prossima stagione la signora della Domenica della televisione come Mara Venier".