La Pupa e il Secchione Show: domani la prima puntata del programma con Barbara D’Urso Al via domani 15 marzo, in prima serata su Italia1, La Pupa e il Secchione Show con Barbara D’Urso. Tra le novità assolute, la presenza dei concorrenti nel serale.

Un nuovo inizio e sarà quel che sarà. Al via domani 15 marzo, in prima serata su Italia1, La Pupa e il Secchione Show con Barbara D'Urso. Novità assoluta per il programma e per la conduttrice. Il format torna in una veste rinnovata che unisce reality, storie e divertimento. Prodotto da Endemol Shine Italy, il programma si compone di 8 puntate per 22 concorrenti divisi già dalla prima puntata in 11 coppie: pupe e secchioni; secchione e pupi. Lo scopo del gioco: scambiarsi competenze e sapere, fondere gli universi di appartenenza. Nelle vesti di giurati-opinionisti ci sono tre nomi molto attesi: Federico Lauri, Antonella Elia e un terzo nome a sorpresa. L'hashtag ufficiale del programma: #lapupaeilsecchioneshow.

Il cast confermato

La prima edizione de "La Pupa e Il Secchione Show" con Barbara D'Urso scoprirà finalmente le sue carte. Tra i nomi già noti che parteciperanno allo show: Flavia Vento, Paola Caruso, Mila Suarez, Francesco Chiofalo, Gianmarco Onestini, Nicolò Scalfi e Aristide Malnati. Le coppie di pupi-secchione e secchioni-pupe vivranno tutte insieme in una super villa.

Le novità di questa edizione

La novità assoluta di questa edizione è che per il serale del martedì possono entrare in studio ed essere accolti da Barbara D'Urso. Il ruolo centrale dello show lo avranno le storie dei concorrenti e le dinamiche che si creeranno tra di loro in puro stile reality, tra vecchie ruggini che riaffioreranno, conti in sospeso da risolvere, confronti e sorprese inaspettate. Barbara D'Urso conduce e scrive il programma insieme a Ivan Roncalli, Francesco Picozza e Emiliano Ereddia ("Le mosche"), scritto ancora con Andrea D'asaro, Annalisa Fini, Fabrizio Gasparetto, Maria Grazia Giacente, Federico Lampredi, Valerio Maria Trapasso. La regia è di Alessio Pollacci, Alessio Muzi.