La Pupa e il Secchione: nel cast Nicolò Scalfi, in giuria Federico Fashion Style e Antonella Elia Prende forma il cast de La Pupa e il Secchione 2022. Tra i concorrenti il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi, ma anche Francesco Chiofalo, Paola Caruso, Aristide Malnati e Flavia Vento.

A cura di Daniela Seclì

Barbara D'Urso si prepara a una nuova avventura televisiva. Da martedì 15 marzo, infatti, la conduttrice di Pomeriggio Cinque sarà al timone della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, in onda in prima serata su Italia1. Nel cast ci saranno sia volti già noti al pubblico, che sconosciuti. Nel corso del suo programma pomeridiano, Barbara D'Urso ha svelato i nomi di alcuni concorrenti e della giuria. Non mancheranno volti amatissimi come Nicolò Scalfi, campione di Caduta Libera. In giuria, invece, il frizzante Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style.

Barbara D'Urso è la conduttrice de La Pupa e il Secchione

Barbara D'Urso ha accennato quali saranno gli ingredienti de La Pupa e il Secchione 2022. La conduttrice, nel corso della trasmissione Pomeriggio Cinque, ha spiegato che "sarà un mix tra reality, storie e puro divertimento":

"Martedì 15 marzo debutterà La Pupa e il Secchione Show. Come sarà? Allora, sarà innanzitutto un reality. Ci sarà uno studio, ci sarà il pubblico, ci saranno tante dinamiche, tante storie, tanti secchioni e secchione, pupi e pupe, conosciuti e non conosciuti, che vivranno in una villa da sogno".

I nomi dei concorrenti e della giuria

Barbara D'Urso ha annunciato i primi concorrenti vip de La Pupa e il Secchione 2022. Tra i concorrenti ci saranno: la showgirl Flavia Vento, l'ex campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi, l'ex concorrente e tentatore di Temptation Island Francesco Chiofalo, l'egittologo ed ex concorrente dell'Isola dei famosi e del Grande Fratello Vip Aristide Malnati, l'ex bonas di Avanti un altro Paola Caruso. Non mancherà un'agguerritissima giuria, che sarà composta da Antonella Elia, Federico Fashion Style (reduce dall'esperienza di Ballando con le stelle) e un altro membro che non è stato ancora rivelato. Non resta che attendere i prossimi giorni per scoprire il cast completo.