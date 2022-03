La Pupa e il Secchione Show arriva su Canale 5 trainato da L’Isola dei Famosi Nel tentativo di fare da traino al nuovo programma di Barbara d’Urso, il lunedì e il giovedì notte Ilary Blasi si impegnerà a chiudere in anticipo L’Isola dei Famosi per lasciare spazio, su Canale 5, alle pillole de “La Pupa e il Secchione Show”.

A cura di Giulia Turco

La Pupa e il Secchione Show di Barbara d’Urso ci riprova. Dopo un esordio con ascolti già in discesa dalla seconda puntata, si era pensato di spostare il terzo appuntamento con il reality show di Italia 1 al venerdì per timore della concorrenza con Rai 1, in vista dei playoff di qualificazione ai mondiali. Dopo l’uscita di scena dell’Italia però, Mediaset ha valutato opportuno lasciare Barbara d’Urso al suo posto. Lo show dunque continuerà ad andare in onda il martedì nella prima serata di Italia 1, ma con una novità, nel tentativo di dare una spinta agli ascolti.

La Pupa e il Secchione in onda dopo la diretta de L’Isola dei Famosi

Secondo quanto rivela Davidemaggio infatti, La Pupa e il Secchione si prepara ad approdare su Canale 5 che, il lunedì e il giovedì sera, si impegnerà a mandare in onda alcune “pillole del programma”. Quando? Subito dopo la puntata de L’Isola dei Famosi, che Ilary Blasi si impegnerà a chiudere leggermente in anticipo (entro l’1.22 di notte). A quell’ora, forse, i più notturni manterranno la tv accesa per seguire i fatti salienti della settimana nel reality di Barbara d’Urso. Servirà questo traino a portare il pubblico anche in prima serata su Italia 1? Staremo a vedere.

Gli ascolti in calo de La Pupa e il Secchione

Nel frattempo sembrano già essersi spenti gli entusiasmi di Barbara d’Urso che, dopo la puntata d’esordio del suo show, aveva elogiato dati piuttosto brillanti per la rete seconda Mediaset. La prima puntata aveva infatti totalizzato il 12.62% di share con 2.003.000 spettatori, ma già la successiva aveva visto quasi dimezzare il suo pubblico (1.370.000 spettatori, pari al 9.5% di share). Non è bastata dunque la presenza di un volto noto portato direttamente da Canale 5 come quello Soleil Sorge, per accendere la curiosità del pubblico su un programma poco appetitoso come La Pupa e il Secchione, ma non è detta l'ultima parola perché dalla padrona di casa ci si potrebbe aspettare l'ennesimo colpo di scena.