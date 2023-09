La Pupa e il Secchione, chi prenderà il posto di Barbara D’Urso nella nuova edizione Iniziate le registrazioni della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Tutte le indiscrezioni a riguardo.

A cura di Daniela Seclì

Prende forma la nuova edizione del programma di Italia1 La Pupa e il Secchione. Come Fanpage.it aveva anticipato, l'intento sarà quello di evitare di sconfinare nel trash. Intanto, arrivano nuovi dettagli e retroscena. Secondo quanto riporta TvBlog, le registrazioni sarebbero già iniziate. Ecco chi sarà il nuovo conduttore che prenderà il posto di Barbara D'Urso e chi saranno i membri della giuria.

Enrico Papi nuovo conduttore de La Pupa e il Secchione

L'ultima edizione de La Pupa e il Secchione è andata in onda nel 2022. Alla conduzione c'era Barbara D'Urso. Come tutti sanno, il rapporto professionale tra la conduttrice e Mediaset si è interrotto bruscamente. Nell'ultima edizione, la Pupa vincitrice fu Marialaura De Vitis, mentre tra i secchioni a spuntarla fu Edoardo Baietti. Chi è il conduttore della nuova edizione de La Pupa e il Secchione? Come aveva anticipato Davide Maggio, sarà Enrico Papi. Per il cinquantottenne, reduce dal ruolo di opinionista nel reality L'Isola dei famosi, sarà un ritorno a casa. Papi, infatti, ha già condotto la prima e la seconda edizione del programma.

Le novità nella giuria

TvBlog ha svelato i nomi dei componenti della giuria de La pupa e il secchione. Se il retroscena dovesse essere confermato, a giudicare i concorrenti saranno un atleta, una showgirl e una giornalista. Stiamo parlando di Aldo Montano, Paola Barale e Candida Morvillo. Secondo TvBlog, la parola d'ordine sarà sobrietà e persino "il look delle pupe sarà rivisto". In questi giorni, gli spettatori stanno assistendo al nuovo corso del reality Grande Fratello, con personaggi vip e nip che sanno bene di non poter sconfinare nel trash se non vogliono mettere a rischio la loro permanenza nella casa più spiata d'Italia. Ora non resta che attendere la messa in onda del programma di Italia1, La Pupa e il secchione, per scoprire come calzerà il nuovo vestito.