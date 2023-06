Enrico Papi, addio all’Isola dei Famosi: “Mediaset lo vorrebbe alla guida de La Pupa e il Secchione” Stando alle indiscrezioni di DavideMaggio.it, il conduttore non avrà più nulla a che fare con L’Isola dei Famosi per il momento. Il format sarebbe per altro in scadenza con la rete, che vorrebbe Papi alla guida di una nuova versione de La Pupa e il Secchione su Italia 1.

A cura di Giulia Turco

Altro che conduttore de L’Isola Dei Famosi, dopo l’esperienza nel ruolo di opinionista nel reality isolano Enrico Papi sarebbe pronto a tornare alle redini de La Pupa e il Secchione. Lo show, il cui ritorno con Barbara d’Urso lo scorso anno non aveva entusiasmato la rete, sarebbe stato nuovamente piazzato nei palinsesti della prossima stagione e alla guida Mediaset vorrebbe proprio Enrico Papi, volto affezionato del format.

L’Isola dei Famosi è in bilico per tutti

Stando alle indiscrezioni di DavideMaggio.it, il conduttore non avrà più nulla a che fare con L’Isola dei Famosi per il momento, non solo perché il clima in studio non è stato dei più complici, ma anche per il format ha un contratto in scadenza con la rete, che dovrebbe terminare il prossimo dicembre. In ballo dunque c’è la possibilità di rinnovarlo su Canale 5 anche per la stessa Ilary Blasi, ormai regina delle Honduras a Cologno Monzese. Ad ogni modo, tornando a Papi, per lui Mediaset avrebbe già in mente un altro ruolo, ovvero quello di conduttore di una nuova versione de La Pupa e il Secchione. Tornerebbe insomma su Italia 1, nel tentativo di ripristinare il successo di uno show che nel 2006 ha condotto insieme a Federica Panicucci, nel 2010 al fianco di Paola Barale. L’ultima edizione condotta da Barbara d’Urso non sembra aver convinto Piersilvio Berlusconi, come DavideMaggio aveva fatto sapere qualche tempo prima.

La prossima stagione di Italia 1

La stagione 2023/2024 per Italia 1 comunque è ancora in fase di costruzione. Quel che è certo è che la rete dovrà riprendersi dal mancato successo di Back to school 2 che, con la conduzione di Federica Panicucci, è stata un vero e proprio flop, complice la perdita di Nicola Salvino virato su altri progetti. C’è dunque l’incognita de La Pupa e il Secchione che potrebbe tornare, ma questa volta nessun esperimento: Mediaset vorrebbe puntare sul volto di Enrico Papi, che è una garanzia. Tutto da rivedere invece il progetto Le Iene. Lo show di Davide Parenti sarà zoppo di Teo Mammucari, che ha lasciato il programma in corsa durante l’ultima edizione, ma la brutta notizia è che forse dovrà fare a meno anche di Belen Rodriguez, che sarà tra i concorrenti del reality di Prime Video Celebrity Hunted insieme alla sorella Cecilia. Tra i papabili nomi di sostituti c’è quello della giornalista conduttrice Veronica Gentili.