Ilary Blasi: “Enrico Papi è una mina vagante. Il mio futuro all’Isola? Nessun progetto”

Ilary Blasi non scioglie le riserve a proposito del suo futuro all’Isola dei famosi. La conduttrice del reality show di Canale, ormai in dirittura d’arrivo, preferisce non sbilanciarsi e, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, racconta com’è cambiato il suo rapporto con il reality negli anni. Non si è espressa, invece, a proposito delle indiscrezioni secondo le quali Mediaset intenderebbe sospendere il programma.

Com’è cambiato il rapporto di Ilary Blasi con l’Isola dei famosi

“L’Isola dei Famosi era una cosa molto diversa da ciò che facevo prima. Ora invece mi appartiene di più e il gruppo di lavoro è diventato una grande famiglia” ha confessato la conduttrice, “Ho notato che rispetto al primo anno c’è una differenza: adesso mi ricordo chi ha votato chi, anche se a volte mi perdo e faccio i miei strafalcioni, eh, ma fa parte della vita! Partecipo allo show quasi come fossi uno spettatore. Significa che mi sento a casa”. “Quando presenti un programma del genere sei talmente piena di cose da ricordare che non riesci a capire bene le dinamiche del gioco. Non è come stare sul divano a guardare la tv” ha dichiarato invece specificando quali sono state le difficoltà con le quali si è dovuta misurare. Ma sul futuro dell’Isola su Canale5 preferisce non rispondere: “Non ci penso, per due mesi non penso a niente. Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti”.

“Papi mina vagante, Luxuria sempre sul pezzo”

Ilary ne approfitta per tracciare un quadro chiaro del rapporto con i suoi due opinionisti, Enrico Papi e Vladimir Luxuria, soprattutto alla luce delle indiscrezioni a proposito del presunto cattivo rapporto con il collega: “A me diverte che ognuno abbia il proprio carattere. Enrico Papi viene dal mondo del gossip e se accade qualcosa di inaspettato fa fatica a trattenersi, ma lo fa in modo divertente. Fossero quelli gli imprevisti! Enrico è una mina vagante, non sai mai cosa aspettarti, Vladimir Luxuria è sempre sul pezzo in modo incredibile, ha la battuta arguta. Tiene le fila di tutto, conosce le dinamiche della storia”.