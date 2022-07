La prima volta su Rai3 di Marco Damilano per raccontare la crisi di governo ad Agorà Estate Con la crisi di governo in piena estate si apre in anticipo la nuova stagione Rai di Marco Damilano, in collegamento su Rai3 con Agorà Estate.

Con la crisi di governo in piena estate si apre in anticipo la nuova stagione Rai di Marco Damilano. È stata la prima volta, in collegamento dal Senato con Agorà Estate, dell'ex direttore de L'Espresso sotto l'egida del suo nuovo canale, Rai3. Aveva fatto discutere l'ultimo spiegone di Marco Damilano per Propaganda Live, celebrato dai suoi ormai ex compagni di viaggio; adesso per il giornalista ed editorialista comincia una fase tutta nuova, la conduzione di un programma su Rai3, una striscia informativa della durata di dieci minuti. Un esordio con un tema importantissimo come quello della crisi di governo: il rischio che cada il Governo è molto.

La prima volta su Rai1 l'8 luglio

Non è stata la prima volta di Marco Damilano in assoluto perché proprio l'8 luglio, nel corso della rassegna del mattino condotta da Giorgia Cardinaletti, l'ex direttore de L'Espresso era stato ospite per commentare le notizie del giorno. Cambia il volto dell'informazione Rai in giornate complesse e in evoluzione continua come quelle che si preannunciano in questa estate. La scadenza naturale della legislatura potrebbe non avverarsi, Marco Damilano è già da subito pronto a commentare tutto quello che succede per il servizio pubblico.

Il nuovo programma di Marco Damilano

Il nuovo programma di Marco Damilano partirà da settembre e avrà una durata contenuta di circa dieci minuti. Non sarà in diretta concorrenza con Otto e mezzo, ma andrà comunque in onda mentre su Rete 4 ci sarà Stasera Italia. Lo spazio affidato a Marco Damilano è quello che all'origine era stato proposto a Lucia Annunziata, per il quale nacquero aspre polemiche per il possibile taglio a Un posto al sole. La striscia informativa sarà molto breve, non più di dieci minuti. Sarà una sorta di "spiegone" con un taglio più generalista e più da "servizio pubblico".