La prima volta di Maurizio de Giovanni in tv dopo il malore: ecco quando e dove Domenica 24 luglio torna Maurizio de Giovanni con un contributo inedito registrato prima del malore: è la prima puntata di Azzurro – Storie di mare in onda su Rai1. Oggi, lo scrittore è fuori pericolo ed è tornato a casa.

Il prossimo 24 luglio sarà una data da segnare sul calendario. Perché sarà la prima volta in televisione di Maurizio de Giovanni dopo il malore subito, sebbene il suo intervento sia stato registrato in precedenza. Si tratta di "Azzurro. Storie di Mare", il programma condotto da Beppe Convertini giunto alla seconda stagione e che coprirà 8 puntate ogni domenica. Nella prima puntata, proprio lo scrittore de "Il commissario Ricciardi", "Mina Settembre" e dell'ultimo romanzo "Un volo per Sara" (edito da Rizzoli) sarà uno dei grandi ospiti di Beppe Convertini. La messa in onda è prevista per le 9.30 del mattino. Oggi, lo scrittore è fuori pericolo ed è tornato a casa, dimesso dall'ospedale che lo ha avuto in cura.

La prima puntata di Azzurro. Storie di mare

Maurizio de Giovanni sarà il grande ospite di puntata insieme all'attore Massimiliano Gallo e alla influencer Ludovica Nasti. I riflettori sono tutti puntati sulle specialità gastronomiche di Napoli e del suo straordinario golfo. Si parlerà anche della musica, che è un pezzo fondamentale della sua storia e della sua cultura. Spazio anche a Villa Rosebery, definita come il Quirinale di Napoli. Spazio anche alle incursioni di Marco Faimali, biologo marino e divulgatore scientifico che farà da interprete dei segnali della natura e del mare. Il programma di Beppe Convertini, Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Roberto Pinnelli, è scritto con Raffaella De Gregorio, Sacha Lunatici, Susanna Lasconi, Lucia Gramazio con la collaborazione di Erica Gallesi e di Simona Cangelosi. La regia è di Daniele Carminati.

Un viaggio alla scoperta del mare

“Azzurro – Storie di Mare” è un viaggio alla scoperta delle coste più belle, raccogliendo le testimonianze di chi vive il mare e di chi lo difende tutti i giorni dagli attacchi di ogni tipo di inquinamento. Un programma educativo, condotto mostrando le storie vere di persone che proveranno a trasmettere l'emozione pura che è in grado di regalare la passione per il mare. Il format ha avuto una sorta di promozione rispetto allo scorso anno, perché le puntate sono passate da quattro a otto. Tra le altre puntate dedicate alla Campania, ci sono quelle di Procida (Capitale della Cultura), Ischia e Pozzuoli. La produzione di “Azzurro. Storie di mare” è a cura di Showlab, in collaborazione con il CNR, 4Elements Association e l’Arma dei Carabinieri.