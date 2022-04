La prima serie originale de I Cavalieri dello Zodiaco arriva su Amazon Prime Video Tornano i personaggi iconici della prima storica saga de I Cavalieri dello Zodiaco. A maggio su Anime Generation, canale tematico di Amazon Prime Video.

L'effetto nostalgia è assicurato con Amazon Prime Video che ha acquisito i diritti per la storica prima saga animata dei I Cavalieri dello Zodiaco. Sarà disponibile sul canale tematico "Anime Generation", in collaborazione con Yamato Video. La serie, composta da 114 episodi, arriverà così per la prima volta in una piattaforma di streaming on demand. Nel 2015, la serie è stata riproposta in Giappone integralmente per festeggiare il trentennale. La serie ha avuto diversi reboot nel corso degli anni, tra i più recenti quello ancora disponibile sul catalogo della piattaforma on demand Netflix.

La storia della serie

I Cavalieri dello zodiaco è una serie animata tratta dal manga di Masami Kurumada, andata in onda per la prima volta dal 1986 al 1989 per un totale di 114 episodi. Tre le saghe: Sanctuary (quella che si conclude con la scalata epica delle 12 case dei cavalieri d'oro); Asgard, creata esclusivamente per la versione animata; Poseidon, contro i cavalieri di Nettuno. La serie è stata trasmessa in Italia per la prima volta su Odeon Tv e successivamente su Italia 7 tra il 1990 e il 1991. La serie è stata anche trasmessa per un periodo su Italia1.

I personaggi de I Cavalieri dello Zodiaco

Torneranno così i personaggi iconici della saga, dalla traduzione italiana: Pegasus, Sirio, Crystal, Andromeda e Phoenix. I cinque cavalieri di bronzo che si ritroveranno a difendere Athena e il destino dell'umanità dagli attacchi dei nemici. Iconici i dodici cavalieri d'oro, corrispondenti ognuno a un segno zodiacale: (traduzioni italiane) Mur dell'Ariete, Toro, Gemini, Cancer, Ioria, Virgo, Dokho della Bilancia, Milo dello Scorpione, Micene del Sagittario, Capricorn, Aquarius e Fish dei Pesci. Indimenticabili due personaggi femminili, entrambi strettamente legati a Pegasus: Castalia e Tisifone.