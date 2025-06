La moglie di Bobby Solo, Tracy Quade: “A casa lo vediamo poco, è sempre sepolto nella sua stanza”

video suggerito

Bobby Solo, sua moglie Tracy Quade e il figlio Ryan sono stati ospiti de La Volta Buona in onda mercoledì 11 giugno. Nel salotto di Caterina Balivo, la famiglia si lascia andare a qualche rivelazione sulle dinamiche tra loro.

Tracy Quade, moglie di Bobby Solo: "Lui è sempre nel suo mondo"

Nel salotto de La Volta Buona, Bobby Solo ha parlato del rapporto con sua moglie Tracy, di venticinque anni più giovane, e con il figlio Ryan, che il prossimo novembre compirà tredici anni. "Da grande potrebbe fare il cuoco" rivela il cantante, complimentandosi per le doti culinarie del tredicenne.

Tracy rivela un retroscena delle dinamiche familiari: "Bobby è autonomo, cucina da solo. Lui va a letto molto più tardi di noi". E scherzando aggiunge: "Lui ha una stanza, che è anche studio e palestra. È sempre lì dentro, sepolto lì dentro. Lo vediamo poco. È sempre nel suo mondo".

Bobby Solo: "Dicevano che io e Tracy avremmo divorziato subito"

Bobby Solo non nasconde di essersi invaghito immediatamente di sua moglie, incontrata su un volo per New York: "Con lei mi sono innamorato in una maniera pazzescamente romantica. Quando l'ho vista nell'areo mi è partito l'innamoramento". Alcuni, però, obbiettavano: "I nostri testimoni di nozze dicevano ‘Secondo noi tra due anni divorzierete'. Sono trent'anni, lei non mi ha ancora rottamato". E aggiunge: "Mia mamma le prese la mano e le disse ‘Ti prego, non lasciare mio figlio'. E lei ha risposto ‘Io non lo lascio, forse lui lascia me'".

Bobby Solo a Sanremo

Il cantante spiega che, nonostante i suoi ottant'anni, dentro si sente molto più giovane: "Ho il cervello di diciannove anni, quindi non sono suo padre (di Ryan, ndr) ma suo fratello". Il motivo della sua "giovinezza interiore" è legato al suo successo: "Sono arrivato a Sanremo con il terrore, ma a da lì sono partiti 12 milioni di copie nel mondo. Quindi la mia testa è rimasta a 19 anni, il cervello è lì".