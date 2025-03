video suggerito

La mamma di Peppa Pig annuncia la gravidanza in Tv, il curioso sketch con Caterina Balivo: "Felici di conoscerla" In un'intervista decisamente atipica, Mamma Pig ha annunciato in diretta a La Volta Buona di essere incinta per la terza volta: George e Peppa Pig avranno presto un fratellino o una sorellina. La reazione di Caterina Balivo: "Congratulazioni, non vediamo l'ora".

A cura di Sara Leombruno

"Possiamo sentirla e vederla, è la sua prima intervista, siamo molto felici di conoscerla, lei è la mamma di Peppa e George". È così che Caterina Balivo ha presentato la sua ospite d'eccezione nella puntata di La Volta Buona andata in onda giovedì 6 marzo. In un curioso sketch con la conduttrice, il personaggio del noto cartone animato ha annunciato di essere in attesa per la terza volta, tra le risate e gli sguardi incuriositi del pubblico in studio.

Il siparietto tra Balivo e Mamma Pig

Che Mamma Pig fosse in dolce attesa per la terza volta era già cosa nota, visto che la notizia è stata data nell’episodio speciale di Peppa Pig in onda giovedì 6 marzo su Rai YoYo, dal titolo Il Grande annuncio. A La Volta Buona, però, la madre del maialino più famoso della tv è intervenuta personalmente per ribadire la lieta novella: "Grazie dell'invito, non sono mai stata in televisione prima. Sono molto felice di dirvi che la nostra famiglia si sta allargando, avremo un latro bebè, dovrebbe nascere in estate e non vediamo l'ora". In studio, applausi e i volti visibilmente divertiti del pubblico.

La conduttrice, ha ribattuto simulando una certa serietà: "Come ti senti, Mamma Pig? Sei emozionata". "Un po' preoccupata al pensiero di avere tre bambini sotto i cinque anni in giro per casa, ma sono soprattutto felice". Ha detto, per poi spiegare di non essere riuscita a mantenere il segreto a lungo: "Peppa aveva capito che nascondevamo qualcosa, è così curiosa, abbiamo dovuto dirglielo prima che esplodesse. A volte sono un po' preoccupati, ma anche emozionati". "Congratulazioni, non vediamo l'ora", ha concluso divertita la conduttrice.

Il racconto della gravidanza negli episodi di Peppa Pig

Nel corso degli prossimi episodi del cartone animato, verrano svelati ulteriori dettagli inediti sul bebè in arrivo, come il nome, il sesso e il giorno in cui nascerà. “Una nuova era per Peppa Pig sta per cominciare! L’arrivo di un bebè porta sempre grandi emozioni e cambiamenti, e i fan di Peppa avranno l’opportunità di vivere questo magico momento insieme a lei e alla sua famiglia”, le parole di Esra Cafer, Senior Vice President of Franchise Strategy and Management, Preschool & Fashion presso Hasbro.