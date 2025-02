La famiglia della serie Peppa Pig si allarga: in arrivo un altro bebè, Mamma Pig è incinta

video suggerito

In arrivo un cambiamento storico nella nota serie per bambini Peppa Pig: Mamma Pig è incinta e la famiglia si allarga. La notizia verrà data nell'episodio speciale in onda giovedì 6 marzo su Rai YoYo, dal titolo Il Grande annuncio.

A cura di Elisabetta Murina

In arrivo un cambiamento storico nella nota serie per bambini Peppa Pig. Mamma Pig è incinta e la famiglia si allarga. La maialina Peppa Pig e il suo fratellino George dovranno prepararsi ad accogliere un nuovo bebè. La notizia verrà data al pubblico (e a loro) nell'episodio in onda giovedì 6 marzo su Rai YoYo, dal titolo Il Grande annuncio.

La famiglia di Peppa Pig si allarga: l'annuncio in un episodio speciale

Il 6 marzo 2025, su Rai Yoyo, andrà in onda un episodio speciale di Peppa Pig dal titolo Il Grande Annuncio. Si tratta di un momento di svolta nella storia di Mamma e Papà Pig, che condivideranno con i figli Peppa e George una notizia destinata a cambiare la loro quotidianità: avranno presto un fratellino o una sorellina. Mamma Pig è infatti incinta. Nel corso degli episodi verrano poi svelati dettagli inediti sul bebè in arrivo, come il nome, il sesso e il giorno in cui nascerà. “Una nuova era per Peppa Pig sta per cominciare! L’arrivo di un bebè porta sempre grandi emozioni e cambiamenti, e i fan di Peppa avranno l’opportunità di vivere questo magico momento insieme a lei e alla sua famiglia,” ha dichiarato Esra Cafer, Hasbro SVP of Franchise Strategy and Management, Preschool & Fashion.

Il successo della serie Peppa Pig

La serie è arrivata in Italia nel 2008 e in breve ha conquistato milioni di spettatori, diventando la più amata dai bambini di fascia d'età tra i 3 e i 5 anni. Gl episodi sono stati tradotti in più di 40 lingue e trasmesse in 180 Paesi. Con il passare degli anni (ormai più di 15), Peppa Pig ha "oltrepassato" lo schermo della televisione ed è diventata un vero e proprio fenomeno di costume, che ha raggiunto anche altri ambiti della vita dei più piccoli, dai giocattoli ai vestiti, passando per i magazine e addirittura il cibo.