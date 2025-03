Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi aspettano una bambina: “Mi farete impazzire d’amore”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi aspettano una bambina. Lo hanno annunciato con un post pubblicato su Instagram, in cui mostrano un cappellino e una maglia di filo rosa. La coppia a metà febbraio aveva parlato per la prima volta sui social della gravidanza, raccontando di star vivendo un sogno a cui pensavano da tempo.

L'annuncio sui social e la dedica di Tamberi

"Tu e la mamma mi farete impazzire d'amore" scrive Gianmarco Tamberi a corredo della foto con la quale insieme alla moglie Chiara Bontempi ha condiviso la bella notizia di aspettare una bambina. Un desiderio che si avvera per l'atleta che, infatti, già durante il giorno delle nozze aveva sperato di poter avere un giorno una femminuccia che potesse ricordargli la donna che ha voluto al suo fianco per tutta la vita. Dopo lo scatto con le mani dei futuri genitori poggiate sui piccoli indumenti rosa, c'è infatti il momento del matrimonio in cui, durante lo scambio delle promesse, Tamberi dice alla sua Chiara:

Mi hai insegnato ad amare e a rispettare, mi hai fatto capire il significato della parola famiglia e quanto questa sia importante. Ed io che mi sciolgo al solo pensiero, non vedo l'ora di averne una con te. Non vedo l'ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per casa.

L'atleta l'aveva detto chiaramente, facendo commuovere la sua dolce metà. La stessa commozione che si vede anche nell'ultimo video, quando lui porta alla futura mamma un mazzo di fiori, dopo aver saputo che aspetteranno una bambina.

La notizia della gravidanza

Lo scorso 18 febbraio, Gianmarco Tamberi e Chiara Buontempi avevano condiviso un breve video con cui annunciare la gravidanza, accanto al quale avevano scritto: "Un'emozione indescrivibile. A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre". Nel post condiviso su Instagram lui bacia il pancino della moglie prima di tenere tra le mani una delle prime ecografie.