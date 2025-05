video suggerito

La giornalista irrompe in diretta per annunciare il nuovo Papa su Tv2000: "Non ce lo aspettavamo" Il momento della fumata bianca coglie di sorpresa TV2000: Cristiana Caricato irrompe in diretta indossando la giacca al volo: "Non ce lo aspettavamo. La Chiesa non è più orfana".

Nella giornata storica che ha visto l'elezione del nuovo Pontefice, il momento televisivo più interessante – e in un certo senso anche divertente – è sicuramente avvenuto su Tv2000. La fumata bianca ha colto di sorpresa persino l'emittente della Conferenza Episcopale Italiana, generando una scena autentica. La corsa della reporter Cristiana Caricato verso la postazione, indossando in maniera anche maldestra la giacca mentre si interrompeva la regolare trasmissione del Santo Rosario.

"Non ce lo aspettavamo. La Chiesa ha un nuovo Papa"

Le immagini parlano chiaro: la programmazione spirituale dell'emittente, con la recita del Santo Rosario in diretta, viene bruscamente interrotta quando nel riquadro in basso dello schermo appare l'inconfondibile segnale della fumata bianca. Un momento di transizione repentina dal raccoglimento spirituale all'urgenza giornalistica che testimonia la doppia anima di TV2000. Ed entra quindi in scena, letteralmente, Cristiana Caricato. La giornalista, colta evidentemente di sorpresa dall'arrivo anticipato della fumata bianca, si precipita davanti alle telecamere nella postazione allestita con vista su Piazza San Pietro. Le telecamere la riprendono mentre indossa frettolosamente la giacca: "Riprendiamo la linea da Piazza San Pietro, abbiamo sentito il boato della piazza perché c'è stata appena la fumata bianca. La Chiesa ha un nuovo Pontefice, la Chiesa ha un nuovo Papa".

Cristiana Caricato ha poi spiegato: "Siamo stati colti di sorpresa perché non lo aspettavamo così presto ed era stato superato il timing dell'annuncio di metà pomeriggio. In realtà, è arrivato il segnale che tutti aspettavamo ormai da ore, esattamente da ieri da quando i cardinali sono entrati in Cappella Sistina". Le parole fortissime della reporter mentre sullo sfondo c'è il boato della folla festante per l'elezione del nuovo Papa.