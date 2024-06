video suggerito

La gaffe di Alvin a Battiti Live: il conduttore confonde Mr Rain con Alex Britti Alvin, durante l'ultima puntata di Battiti Live, si è reso protagonista di un simpatico siparietto diventato virale su X. Nel video si vede il conduttore confondere Mr. Rain con Alex Britti.

Dopo le gaffe di Ilary Blasi, è il turno di Alvin. In un video diventato virale su X (ex Twitter) il conduttore saluta e ringrazia Alex Britti, sul palco, però, aveva appena finito di esibirsi Mr.Rain.

La gaffe di Alvin

Alvin si è reso protagonista di un simpatico siparietto che in poco tempo è diventato virale sui social. Nel video si vede Mr Rain salire sul palco di Battiti Live, esibendosi con Due Altalene, brano presentato all'ultimo Festival di Sanremo. Alla fine della performance, Ilary Blasi lo ringrazia, dando poi la parola al suo collega che si trovava tra il pubblico. Alvin, invece di salutare Mr.Rain, esordisce con: "Eccomi Ilary, grazie ad Alex Britti, che è uno dei miei chitarristi blues tra l’altro".

Le gaffe di Ilary Blasi a Battiti Live

I conduttori di Battiti Live si sono resi protagonisti di alcuni siparietti esilaranti. Prima dell'episodio di Alvin, era stata Ilary Blasi regina indiscussa di alcune gaffe durante l'evento in diretta. La conduttrice, parlando con Irama, gli aveva confessato di dover leggere tutto ciò che le scrivono gli autori: "In questo brano mischi le sonorità orchestrali con quelle elettroniche. Correggimi se sbaglio perché io non ne capisco nulla, me l'hanno scritto". Un'ammissione che aveva fatto ridere il cantante: "È giusto".

Oltre allo scambio con Irama, Ilary Blasi è rimasta con il microfono accesso mentre discuteva con gli autori del programma nel backstage. "Ma che devo dire? Ditemi che devo dire" chiedeva la conduttrice, mentre Alvin continuava a chiamarla sul palco. Una voce dal dietro le quinte la spronava quindi a raggiungere il collega: "Devi entrare ora Ilary. Devi lanciare la roba" ma Ilary: "Eh, ma io mica so cosa lancio". Una volta davanti al pubblico, però, è stato il conduttore a darle una mano per riprendere il filo del discorso.