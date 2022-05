La finale di The Band non basta a Carlo Conti per vincere la sfida del venerdì sera I 2.207.000 spettatori pari al 14.4% di share dello show musicale di Conti non bastano ad incoronarlo re degli ascolti nel venerdì sera della tv, dove a primeggiare è ancora una volta l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

A cura di Giulia Turco

Venerdì 20 maggio è andata in onda la puntata finale di The Band, il talent show musicale presentato da Carlo Conti come una novità per il palinsesto di Rai 1. L'ultima puntata chiude con buoni ascolti, d'altronde il volto di Conti è una certezza per la prima serata. I 2.207.000 spettatori pari al 14.4% di share tuttavia non bastano ad incoronarlo re degli ascolti nel venerdì sera della tv, dove a primeggiare è ancora una volta l'Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Gli ascolti dell'Isola dei Famosi contro The Band

Chiude con uno share del 19.2% pari a 2.406.000 spettatori la puntata dell'Isola dei Famosi migrata al venerdì. Un ottimo rilancio per il reality condotto da Ilary Blasi nonostante abbia perso già alcuni dei suoi concorrenti più interessanti, come Ilona Staller o la coppia Zequila Floriana capaci di scatenare dinamiche. Restano in gioco comunque la coppia Roger Estefania con i loro sviluppi amorosi e Nicolas Vaporidis papabile vincitore di quest'edizione. Dall'altro canto Carlo Conti può dirsi soddisfatto per il risultato della sua novità televisiva, che nel corso delle puntate ha registrato ascolti sempre in crescita. La sfida di portare in scena gruppi musicali formati da persone comuni capitanate da coach famosi era di per sé coraggiosa. L'ultima puntata ha sancito la vittoria di Isoladellerose, la band capitanata da Enrico Nigiotti che ha battuto le Anxya Lytics supportate da Giusy Ferreri.

Gli ascolti sulle altre reti generaliste

Rai2 N.C.I.S. arriva a 1.288.000 spettatori (6.6%) e N.C.I.S. Hawai’i a 861.000 spettatori (4.9%). Su Italia1 Rocky Balboa ha raccolto 889.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Chiedi chi era Giovanni Falcone è seguito da 750.000 spettatori con il 4.1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.155.000 spettatori (8.1%). Su La7 Propaganda Live registra 723.000 spettatori pari al 5.4%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna 264.000 spettatori (2.2%). Sul Nove l’ultima puntata di Fratelli di Crozza è vista da 1.178.000 spettatori (6.3%).