La ex fidanzata di Francesco Rana del GF: “Guadagnavo più di te e dovevo pulirti casa, sei un maschilista”

Sabrina, ex fidanzata di Francesco Rana del Grande Fratello, attacca il concorrente dopo che lui aveva commentato con leggerezza le ragioni della loro separazione. Parole che la giovane non ha gradito e che l’hanno spinta a replicare con toni duri.

Sabrina Piccolo, ex compagna di Francesco Rana, si scaglia contro il concorrente del Grande Fratello per una battuta ritenuta fuori luogo. Francesco, scherzando con le coinquiline nella Casa, aveva raccontato di aver lasciato una sua ex perché “colpevole” di aver cucinato una parmigiana cuocendo le melanzane al forno invece che friggerle. Parole che la donna non ha gradito e che l’hanno spinta a precisare pubblicamente che sarebbe stata lei a lasciare il concorrente, e non il contrario.

La reazione di Sabrina Piccolo, ex fidanzata di Francesco Rana

Nel messaggio pubblicato su Instagram, Sabrina ha rivendicato il coraggio di aver seguito Francesco a quasi mille chilometri di distanza da casa in occasione di un suo trasferimento lavorativo, occupandosi in quel periodo di tutte le incombenze domestiche. “Sei sicuro di avermi lasciato tu?”, gli ha chiesto in tono provocatorio, chiarendo di essere stata lei a interrompere la relazione perché non la riteneva equilibrata. Ha inoltre accusato Francesco di nascondere una personalità “patriarcale e maschilista” dietro la facciata da bravo ragazzo mostrata nel reality, e di averla cercata più volte dopo la fine della loro storia, senza però ricevere incoraggiamenti.

Il commento della ex compagna di Francesco Rana

Il Grande Fratello convocherà Sabrina Piccolo per un confronto con Francesco Rana?

Considerata la difficoltà del programma a decollare e gli ascolti ancora tiepidi, il GF potrebbe valutare l’ipotesi di convocare Sabrina nella Casa per un confronto con Francesco, chiamandolo a rispondere delle presunte bugie raccontate. Si tratterebbe di una dinamica costruita sull’intervento esterno, ma che potrebbe accendere finalmente gli animi dei concorrenti, ancora troppo trattenuti a un mese dall’inizio del reality per offrire al pubblico il livello di intrattenimento cui il Grande Fratello ci ha abituato.