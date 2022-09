“La dolce bottega di Renato”, tornano le torte capolavoro di Renato Ardovino Una nuova edizione del format di Renato Ardovino torna dal 9 ottobre su Food Network e in streaming sulla piattaforma discovery+.

Una nuova edizione di un grande show arriva su Food Network: è "La dolce bottega di Renato" con Renato Ardovino, il raffinato pastry chef e re del cake design che sarà nuovo protagonista di un format in onda tutte le domeniche dal 9 ottobre alle 15. Il programma sarà disponibile anche in streaming per gli abbonati a Discovery+. Renato Ardovino aprirà le porte della sua elegante torteria a Battipaglia: un vero e proprio tempio del gusto.

"La dolce bottega di Renato" si compone di otto episodi da trenta minuti ciascuno ed è prodotto da Jumpcutmedia per Warner Bros. Discovery, scritto da Luigi Miliucci e diretto da Alessandro Valbonesi.

Il Michelangelo della pasticceria

È considerato il “Michelangelo della pasticceria” ed è pronto a svelare tutti i segreti della sua arte nella seconda edizione del programma che si presenta con una veste tutta rinnovata. Cosa cambia rispetto al passato? In ogni episodio della serie, Renato, dopo aver girato la sua Campania per cercare materie prime d'eccellenza, guida lo spettatore passo passo nella realizzazione dei dolci più amati della tradizione italiana. Ovviamente non mancheranno le zeppole di San Giuseppe, ma anche crostata di crema e di mele, oppure la torta morbida alla frutta.

Ricette e cake design

Nel programma saranno svelate anche tutte le ricette del cuore di Renato Ardovino, che saranno poi rielaborate. Interessante anche la seconda parte del programma, dove si dà libero spazio al cake design sotto la forma di una richiesta di aiuto da parte di un vip. Tra i personaggi che parteciperanno: Imma Polese de Il Boss delle Cerimonie, Benedetta Rossi di Fatto in casa da Benedetta e Csaba Dalla Zorza. Gli verrà commissionato un dolce artistico per festeggiare una speciale ricorrenza e lo realizzerà insieme alle assistenti Daniela e Martina. Food Newtork è sul canale 33 del digitale terrestre e su canale 53 del circuito Tivùsat. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.